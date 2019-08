La Vuelta més oberta es posa en marxa a Torrevella

La baixa de l’equatorià Richard Carapaz ha privat la Vuelta del seu principal favorit, però el seu equip, el Movistar, accepta amb Nairo Quintana i Alejandro Valverde el repte de la classificació general davant rivals que lideren les apostes, com l’eslovè Primoz Roglic (Jumbo Visma) i el colombià Miguel Ángel López (Astana). Carapaz, guanyador del Giro, va caure diumenge passat en un critèrium al qual va acudir de manera voluntària i, així, també de la llista de la ronda espanyola que avui comença amb una crono per equips des de les salines de Torrevella i que afrontarà 21 etapes que prometen espectacle fins al final, amb 8 finals en pujada inclosos i una crono llarga a Pau (França) que marcaran la prova.

Hi falten figures. No hi seran els britànics Froome i Simon Yates, l’últim guanyador, ni tampoc Egan Bernal o Tom Dumoulin, però la Vuelta, agafada a un recorregut dissenyat per a l’espectacle diari, compta amb una nòmina de participants que lluitaran en uns marges d’igualtat que poden donar condiment a la Vuelta fins a Madrid, on arribarà el 15 de setembre.

No hi ha clars favorits, però l’eslovè Roglic aspira a guanyar la Vuelta. Movistar i Astana seran els equips que contrarestaran el poder del Jumbo. Sense Carapaz no hi haurà debat de líders a Movistar. Quintana, en l’any del seu comiat de l’equip, tindrà el que sempre va buscar: els galons indiscutibles. Els seu gregari de luxe serà Alejandro Valverde, campió del món. Un altre dels aspirants és Miguel Ángel López. El ventall de favorits s’amplia a un segon esglaó en què caben noms com Wout Poels o Rigoberto Urán. A l’ombra dels favorits serà interessant veure la progressió de Marc Soler, magnífic com a gregari al Tour passat, o de David de la Cruz, inclòs a última hora.