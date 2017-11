Un Madrid amb problemes d'identitat cau fet miques a Wembley (3-1)

El Reial Madrid grinyola i Europa assisteix al descens als inferns del campió continental. Després de convertir-se en una atracció de les fires de SantNarcís de Girona, en perdre a Montilivi, l’equip de Zinedine Zidane ha perdut a Wembley contra el Tottenham de Mauricio Pochettino, en un partit on els blancs mai han aturat els atacs verticals dels londinencs (3-1).

Amb baixes en defensa i dubtes en atac, el Madrid ha gaudit de la possessió de pilota a Wembley, on els spurs juguen aquesta temporada en espera de remodelar el seu estadi, demostrant ser un equip incapaç de recuperar aquell control dels escenaris que tenia no fa tant. Malgrat que els anglesos no tenien la pilota, han entès millor el guió del partit, colpejant quan calia, furgant la ferida espanyola.

Zidane ha sortit amb Isco per darrera de Cristiano, qui segueix fent ganyotes quan falla gols, i un Benzema criticat en no tenir pes ofensiu, però els anglesos han tapat els espais, tallant les línies de passada i aïllant un mig del camp onModric, exjugador del Tottenham, no ha aconseguit ser protagonista. Pochettino havia recuperat el seu golejador, Harry Kane, a darrera hora, però Ramos i Nacho han estat tant atents de marcar-lo, que deixaven sols els futbolistes que arribaven des de la segona línia corrent, sense que Casemiro, molt sol, pogués aturar-ho.

Ha estat una exhibició de Delle Ali. El migcampista internacional anglès, ha fet el primer en rematar una centrada de Trippier, qui l’havia rebuda en fora de joc, malgrat que dins de l’àrea hi havien quatre defenses blancs i tot just ell, del Tottenham. Però ha estirat la bota per poder enviar la pilota al fons de la porteria d’un Kiko Casilla incapaç de salvar els mobles. Cada contra londinenca portava perill, i cada atac del Madrid moria a la frontal de l’àrea d’un Tottenham ordenat, i agressiu quan podia pressionar la sortida de pilota dels madrilenys.

A la segona part, el Tottenham ha aprofitat els nervis d’un Madrid pressionat pels mals resultats, marcant dos gols, aprofitant els espais que trobaven, que han provocat la bogeria a les graderies de Wembley. Cristiano ha fet el 3-1 ja bastant tard, quan Benzema havia marxat del terreny de joc amb cara de pocs amics, sacrificat, com un Isco massa cansat. Amb Borja Mayoral i Marco Asensio al camp, el Madrid ha millorat, però el Tottenham ja havia fet la feina, quedant a un sol pas de ser primer de grup, després de puntuar en els dos partits contra un Madrid que serà segon, ja que el Borussia Dortmund ha empatat amb l’Apoel de Xipre a casa. L’equip de Zidane