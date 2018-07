Serena Williams jugarà la seva desena final de Wimbledon contra Kerber

La nord-americana Serena Williams jugarà per desena vegada la final de Wimbledon després de derrotar l'alemanya Julia Goerges, qui arribava a la seva primera semifinal d'un Grand Slam amb el millor servei del torneig, per 6-2 i 6-2 en 69 minuts.

Goerges havia arribat a les semifinals amb 46 serveis directes en cinc partits disputats, però contra Serena només ha connectat tres serveis directes. Serena s'enfrontarà a la final contra la també alemanya Angelique Kerber, (repetició de la del 2016) que tampoc ha tingut molta feina per deixar fora la letona Jelena Ostapenko, per 6-3 i 6-3 en 68 minuts.

Serena torna a la final de Wimbledon després de perdre's el torneig l'any passat perquè estava embarassada, i disputar l'última a principis del 2017 a l'Open d'Austràlia, quan estava de dos mesos de la seva filla Olympia, nascuda després al setembre.

