Les Williams, el referent d’una generació de tenistes negres

El partit estrella dels setzens de final de l’Obert dels Estats Units era el duel entre Serena Williams, que als 38 anys busca el seu 24è trofeu del Grand Slam, i Sloane Stephens, l’última nord-americana a guanyar el torneig. Williams, que s’ha convertit aquesta temporada en la jugadora amb més victòries (104) a l’Obert dels Estats Units, es va imposar en tres sets i va arribar als vuitens de final. El tenis femení modern no es pot entendre sense les germanes Williams, Venus, de 40 anys, i Serena, de 38, que segueixen en actiu. Venus va caure en la primera ronda d’un torneig en què les jugadores més joves del quadre, Robin Montgomery i Coco Gauff, de 16 anys, han crescut admirant-les. “Tot va començar amb les germanes Williams”, explicava al New York Times Martin Blackman, màxim responsable de l’àrea de promoció de jugadors de tenis als Estats Units, referint-se al fet que Montgomery, Stephens i Gauff són jugadores negres. “És important tenir referents. En un esport amb pocs jugadors negres, tenim una generació de joves que han crescut imitant-les -explica-. Veure dues dones afroamericanes a les finals dels torneigs d’un esport majoritàriament blanc ha tingut un impacte molt fort en moltes noies”, diu Blackman. A la Federació de Tenis dels Estats Units calculen que els jugadors masculins negres federats representen entre el 5% i el 7% del total, mentre que entre les dones la xifra ha arribat al 15% gràcies a l’efecte Williams. Aquest any 12 jugadores negres han participat al torneig, sense incloure la japonesa Naomi Osaka, filla d’un haitià i una japonesa, que ha sigut de les més reivindicatives sortint a jugar amb missatges contra el racisme a la mascareta, per sumar-se al moviment Black Lives Matter. No ha sigut l’única. Les Williams i Stephens també ho han fet.