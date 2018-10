Wimbledon introdueix el 'tie break' al cinquè set i acaba amb els partits maratonians

L'All England Club, entitat organitzadora del torneig de Wimbledon, ha anunciat aquest divendres que el torneig trencarà amb una tradició, aquella que obligava als jugadors, en cas del darrer set, a seguir jugant fins trobar un guanyador, sense tie-break. A partir del 2019, el desempat en el cinquè set dels partits arribarà quan arribin al marcador de 12-12.

En un comunicat publicat a la pàgina oficial del torneig, s'informa que s'ha arribat a aquesta decisió després de revisar la informació dels enfrontaments dels últims 20 anys i consultar als jugadors i àrbitres. D'aquesta manera, Wimbledon serà el segon Gran Slam, després de l'Obert dels Estats Units, en introduir el desempat en el cinquè set, tot i que amb la diferència que serà amb el marcador de 12-12 i no de 6-6 com és habitual.

"Ha arribat el moment d'introduir el 'tie break' per a aquells partits que no han acabat en un determinat punt del set definitiu. Segons el que sabem, les possibilitats que un partit arribi molt lluny en el cinquè set són poques", va expressar Philipp Brook, president del Club de All England. Aquesta mesura arriba després que en la edició de 2018 la semifinal entre el sud-africà Kevin Anderson i el nord-americà John Isner es decidís per 26-24 en el cinquè set, després de sis hores i mitja de partit. La duresa del duel va deixar tocat a Anderson, que va jugar afectat físicament una final on va ser derrotat.