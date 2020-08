Wolfsburg i Lió es disputen el tron europeu

Només un equip pot regnar a Europa. En l’edició més complicada de la Lliga de Campions femenina, la gespa d’Anoeta serà l’escenari on es decidirà quin és el millor equip europeu. El Wolfsburg i l’Olympique de Lió (20 h, Gol TV i BarçaTV), els dos millors equips del continent, s’enfronten en una final on es trobaran els clubs que han guanyat vuit de les últimes nou edicions del torneig.

Però el Lió és el gran rival a batre en la competició europea. En els últims onze anys, les franceses han disputat nou finals. I en sis ocasions han acabat aixecant la copa. Si el conjunt dirigit per Jean-Luc Vasseur aconsegueix el trofeu d’enguany, serà el cinquè cop consecutiu per a l’equip presidit per Jean-Michel Aulas. El Wolfsburg no té la intenció de posar-li les coses fàcils i pretén posar fi a l’hegemonia de les franceses a Europa.

En una Champions totalment atípica amb un format a partit únic en les rondes finals, han sigut justament els equips que no han arribat a la final els que més han sorprès, sobretot el Barça. L’actuació de les blaugranes en el seu enfrontament contra el Wolfsburg va deixar clar que estaven totalment preparades per competir contra els grans equips europeus, perquè van posar contra les cordes les alemanyes fins als instants finals. El tècnic del Wolfsburg, Stephan Lerch, va arribar a admetre que havien tingut sort en la semifinal contra el Barça.

Els dos equips ja són vells coneguts. En les últimes quatre temporades, el Lió ha derrotat el Wolfsburg en algun moment del seu camí cap a la consecució del trofeu, incloent-hi les èpiques finals del 2016 i el 2018 i els quarts de final del 2017 i el 2019. I fins i tot en tres ocasions (2013, 2016 i 2018), el Wolfsburg i el Lió s’han enfrontat en una final europea, amb un balanç de dues victòries per a les franceses i només un títol per a les alemanyes. Tant el Wolfsburg com el Lió arriben a la final amb uns registres magnífics. Les alemanyes fa quaranta partits que estan invictes, des que van perdre per 2-4 conta el Lió als quarts de final de la Champions el març del 2019. Les franceses milloren aquestes xifres. Des del maig del 2018 les campiones continentals no perden cap partit. Qui guanyi la final no només s’endurà el títol, sinó que també posarà fi al domini de l’altre.

El Lió buscarà jugar a un futbol més associatiu, partint de la voluntat de tenir el domini del joc. Vasseur tindrà encara el dubte de la millor jugadora del món, la noruega Ada Hegerberg, així com d’Henry. I les baixes segures de Mbock Bathy, lesionada, i Parris, sancionada. Sarah Bouhaddi i Wendie Renard, dos dels referents de les franceses, jugaran la seva novena final. O buscaran el setè títol. “Derrotar el PSG va ser bonic, perquè tenim rivalitat amb elles, però sempre en volem més”, va avisar a la prèvia el tècnic Jean-Luc Vasseur. En canvi, les alemanyes, encapçalades pels nou gols de la danesa Pernille Harder, no tenen baixes. “Elles fa anys que guanyen però estem preparades per al repte, no ens fa por”, va avisar Harder.

El VAR s’estrena

Qui segur que també és protagonista en la final a Anoeta és el VAR. Per primer cop en la història de les competicions femenines s’utilitzarà el videoarbitratge. De fet, s’han sentit moltes queixes sobre l’arbitratge en els diferents partits de les rondes classificatòries, per culpa d’errades arbitrals greus en les dues semifinals que van fer empènyer els tècnics i les jugadores a demanar més professionalitat a les col·legiades. Tot i que ja es va decidir a l’inici de la competició europea -setembre de l’any passat- que el VAR s’utilitzaria a la final, ara amb més raó els clubs demanen que se’n garanteixi l’ús i no només a la final d’enguany, sinó també en totes les fases dels campionats següents.