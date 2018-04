World Rugby aposta per repetir el partit polèmic entre Espanya i Bèlgica

World Rugby ha decidit convocar un comitè independent perquè prengui una decisió sobre el polèmic Bèlgica-Espanya, a més d'altres irregularitats denunciades en la classificació per al Mundial 2019, i reconeix que al seu parer "una repetició del partit seria el millor per als interessos del joc".

En un comunicat, l'ens federatiu assenyala que es troba "profundament preocupat per les circumstàncies que van envoltar el partit entre Bèlgica i Espanya, que va ser decisiu en el context de la classificació per a la Copa del Món de Rugbi 2019".

"Havent considerat tota la informació disponible, el Comitè Executiu Mundial de Rugbi i el Comitè Organitzador de la Copa del Món de Rugbi han considerat que una repetició seria el millor per al joc", afirma el comunicat, que especifica que el nomenament dels àrbitres "no era neutral en el context de la classificació".

"Donada la complexitat i la interconnectivitat dels temes, es justifica una revisió completa i independent. Això redunda en benefici de l'esport, els equips i els aficionats, i compta amb el ple suport de Rugbi Europe", continua la nota, referint-se a l'ens continental que regula la fase de classificació dels equips europeus per a la Copa del Món.

Un partit decisiu

La selecció espanyola de rugbi va veure com la classificació per al Mundial del Japó 2019 se li va escapar d'ens els dits en perdre a Brussel·les contra Bèlgica per 18-10 amb l'arbitratge del romanès Vlad Iordachescu. Amb la derrota espanyola, Romania és la que es classifica directament per al Mundial.

Els jugadors de l'equip espanyol van acabar molt molestos amb l'actuació del col·legiat, que va haver de sortir de la gespa protegit després de ser perseguit per alguns dels components de la XV del Lleó. Jaime Nava, capità de la selecció, va demanar després perdó per això.

A Espanya en tenia prou amb vèncer en terreny belga per segellar la seva classificació, per segona vegada en la seva història per a una Copa del Món de rugbi. Va perdre i queda abocada a la repesca, primer davant Portugal i, si guanya, s'haurà d'enfrontar després a Samoa.