Wu Lei, escollit millor futbolista xinès de l'any

Wu Lei ha rebut el guardó que l'acredita com a millor jugador xinès de l'any 2018, en una gala organitzada per Titan Media Group. L'atacant de l'Espanyol va marcar 27 gols al llarg de la temporada i va repartir 8 assistències. A més a més, amb el Shanghai SIPG Football Club, el seu equip anterior, va guanyar el campionat de la Superlliga xinesa. Amb la seva selecció va jugar 9 partits i va fer 4 gols. "Estic molt content de rebre aquest premi. Dono les gràcies als companys del Shanghai SIPG i a l'afició que m'ha votat en aquest concurs. Per a mi aquest premi és un estímul per fer-ho millor a l'Espanyol, un ambient diferent, i poder aconseguir el premi aquest 2019", ha comentat el jugador, que ha qualificat l'Espanyol com "una família". "Estic molt agraït als companys per tot el que estan fent, m'estan ajudant molt", ha apuntat Wu.

El Chinese Footballer of the Year és un premi que atorguen els mitjans de comunicació xinesos al millor futbolista del seu país. En aquest cas, la immensa majoria han triat el davanter de l'Espanyol com el jugador xinès més destacat del 2018, que s'ha imposat amb 639 vots, a més de 400 de distància del segon classificat, Yan Jun Ling.

651x366 Wu Lei, amb la pilota d'or que el reconeix com el millor jugador xinès de l'any / RCD ESPANYOL Wu Lei, amb la pilota d'or que el reconeix com el millor jugador xinès de l'any / RCD ESPANYOL

A causa dels compromisos esportius, Wu Lei no ha pogut assistir a la cerimònia de lliurament, feta a la ciutat de Xangai. En nom seu i en representació de l'entitat, el guardó l'ha recollit el director de comunicació i relacions institucionals, Agustín Rodríguez. Wu ha rebut el premi aquest dimecres de mans de Luo Ming, director general de Titan+. La Superlliga xinesa del 2019 està previst que comenci a principis de març i s'acabi al novembre.

651x366 Wu Lei rep el guardó que l'acredita com el millor jugador xinès del 2018 / RCD ESPANYOL Wu Lei rep el guardó que l'acredita com el millor jugador xinès del 2018 / RCD ESPANYOL

Aquest és el guardó més important que rep Wu, que anteriorment ja havia rebut premis com la Bota d'Or de la Superlliga xinesa (2013, 2014, 2015 i 2016), tres nominacions a l'equip de l'any (2014, 2015 i 2016) i dos tercers llocs del premi Millor Futbolista Asiàtic de l'any (2016 i 2017).