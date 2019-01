Les proves mèdiques determinen que Wu Lei és apte per jugar

Wu Lei no haurà de passar pel quiròfan. Així ho han acordat els serveis mèdics del club i el jugador després d’escoltar l’opinió mèdica dels responsables de la Clínica Corachan, encarregada de dur a terme les pertinents revisions als jugadors de l’Espanyol. L'extrem xinès, d'aquesta manera, no es perdrà dos mesos per haver de ser operat.

Aquest dimecres se li han fet unes proves complementàries que han confirmat que pot continuar jugant. Wu pateix una patologia a l'espatlla esquerra que es va fer en el primer partit de la Copa Àsia, el 7 de gener, després d'una caiguda, però que no li havia impedit participar amb la seva selecció. Tot i tenir un bony a la clavícula, l'extrem estarà a les ordres de Rubi, amb qui podria debutar ben aviat.