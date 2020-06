“Xavi serà la pedra angular del Barça els pròxims 10 anys”

Durant els últims divendres, Víctor Font ha anat fent trobades virtuals amb aficionats barcelonistes per presentar el seu projecte electoral. A un any de les eleccions, és un dels pocs socis que han fet el pas endavant de presentar una precandidatura, juntament amb Jordi Farré i Lluís Fernàndez Alà. “No té sentit presentar un projecte a última hora. Fa dos anys que treballem i no podem improvisar quan ja tenim aquí una tempesta perfecta que amenaça el futur del club. Tocarà gestionar el relleu de la generació més important de futbolistes de la història, amb rivals forts, el projecte pendent de l’Espai Barça, la crisi del coronavirus. Estem en risc de convertir-nos en el Milan”, va dir ahir en una trobada amb més de 100 aficionats de fora de Catalunya.

Trobar-se amb penyistes i aficionats de tot l’Estat significava, naturalment, preguntes sobre l’independentisme. “El Barça està lligat de sempre a la catalanitat. El que passa al Camp Nou no deixa de ser un reflex del que passa a Catalunya”, va explicar a penyistes que afirmaven sentir-se incòmodes pels càntics independentistes. “L’estadi sempre serà un lloc on es respecti la llibertat d’expressió”, va argumentar. La majoria de les preguntes, però, tenien a veure amb Xavi Hernández, de qui Font va dir que serà entrenador del Barça ja l’estiu vinent si guanya les eleccions. “El nostre projecte és de 6+4. És a dir, sis anys de mandat i després ens agradaria retallar el mandat a quatre. I Xavi serà la peça angular del Barça d’aquests pròxims 10 anys amb independència del seu èxit com a tècnic. Si les coses no li van bé, el que no pot passar és que acabi a la competència com Guardiola. Després podria ser general manager ”, va explicar, a més de recordar que Xavi vindria acompanyat de Jordi Cruyff i Carles Puyol, tal com ha admès el mateix tècnic vallesà. Font, que insisteix que ell no tornaria a fitxar Neymar, va explicar que planifica apostar per l’esport femení, creant seccions de tots els esports professionals. I fins i tot valora crear alguna secció d’un esport 100% femení.

Font va celebrar el naixement de la plataforma de continguts BarçaTV+, però va recordar que era una proposta similar a les que ja havia fet ell feia anys. “Arriba tard”, va explicar, a més d’admetre que no espera sorpreses amb l’auditoria encarregada pel club al cas Barçagate. “Seria millor parlar del cas Bartogate, ja que és responsabilitat de la junta i caldria evitar associar-lo amb la institució. Però no espero que passi res. I si cau algú serà un càrrec poc important”, va dir. També va afegir que si l’auditoria demostra que Bartomeu estava al corrent dels pagaments fraccionats fets a empreses per controlar les xarxes a un preu superior al mercat, el president hauria de “dimitir immeditament”. I, si no ho fes, ell no descartaria una moció de censura.

Sobre un possible pacte electoral amb Joan Laporta va dir que no el preveu: “Una persona com Laporta podria participar del projecte en el futur, amb l’experència que té. Però això no vol dir un pacte electoral”.