Xavi vota per a les eleccions del 21-D des de Doha

Molts catalans no podran exercir el seu dret aquestes eleccions i no podran emetre el vot per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21-D. En canvi, sí que ho ha pogut fer l'egarenc Xavi Hernández, que ha dipositat el vot a l'ambaixada de Doha, a Qatar. Vestit de groc, el futbolista de l'Al-Sadd ha fet pública la imatge del seu vot.

Tot i ja haver votat des de la distància, Xavi serà a Catalunya aquest dijous. L'exfutbolista del Barça sempre s'ha mantingut en segon pla en tot el que envolta les qüestions polítiques, malgrat que se l'ha vist en més d'una de les manifestacions de l'Onze de Setembre.