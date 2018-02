Xou i reflexió

La segona jornada del cap de setmana de l’All-Star és la dels concursos, el plat fort per a molts aficionats i un dels esdeveniments més difícils de predir. Sense estrelles consagrades que hi participin, sobretot en el d’esmaixades, les esperances dels aficionats estan posades en la possibilitat que algun jove descarat els sorprengui. En l’edició d’aquest any el resultat va ser agredolç perquè, malgrat veure-hi bones esmaixades, sobretot una de Dennis Smith, que no va passar el primer tall, el concurs va ser fred i entrebancat. El rookie dels Jazz, Donovan Mitchell, va guanyar després de rememorar Vince Carter en la seva última esmaixada. L’altre finalista, Larry Nance Jr., va emular el seu pare, guanyador del concurs del 1984, amb uniforme vintage inclòs. La nostàlgia pot ser un recurs efectiu, però davant una audiència eminentment jove l’efecte pot ser limitat. Abans, en el concurs de triples, Devin Booker dels Suns va fer un rècord de 28 punts en una final i va derrotar un notable Klay Thompson a la final. L’espectacle a la pista, i l’entreteniment al pavelló al voltant dels concursos, va tenir el segell NBA però no serà recordat com a memorable. Però fora de la pista sempre hi ha fets rellevants que poden deixar empremta.

En l’era dels mitjans de comunicació moderns cada esportista té una plataforma individual i una audiència que l’escolta. Les estrelles de la NBA ho entenen i optimitzen la seva marca personal per multiplicar els seus ingressos i, alhora, per crear influència i expressar la seva posició sobre temes socials importants. Durant el cap de setmana, una periodista d’un mitjà conservador va dir que LeBron James hauria de “callar i fer botar la pilota”, després que el jugador va fer un comentari sobre el tràgic tiroteig en una escola de Florida. LeBron i molts dels seus companys van reaccionar des de Los Angeles i van refermar el seu compromís a tenir un impacte positiu en la societat. La NBA, sempre atenta, dona suport als jugadors i crea iniciatives per ampliar les seves plataformes individuals. Una d’elles, anomenada NBA Voices, i representada per jugadors com Wade i llegendes com Abdul Jabbar i Bill Russell. La NBA també vol continuar tenint un impacte al continent africà. En el tradicional dinar organitzat per NBA Africa, la lliga va confirmar la celebració del tercer partit d’estiu a Johannesburg, l’agost vinent. La trobada va servir per reflexionar sobre la manera com l’esport i les empreses poden tenir un impacte social i econòmic a l’Àfrica. Finalment, abans dels concursos, el comissionat Adam Silver va admetre que la lliga estudia canviar el format dels play-off, posant els 16 millors equips en un quadre sense tenir en compte la conferència. Una mesura que podria fer augmentar la competitivitat i que demostra que la lliga sempre busca cops d’efecte per millorar el seu producte.