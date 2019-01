Yassine Bounou: “Tenia clar que volia continuar al Girona”

“Fa mesos que tots esperàvem aquesta notícia, la meva il·lusió sempre ha sigut continuar al Girona. Remem junts des de fa tres anys, i mai m’ha passat pel cap marxar. És cert que hi ha hagut interessos d’altres equips i és normal plantejar-se altres coses, però tenia clar que volia continuar a Montilivi”, ha valorat el porter del Girona Yassine Bounou, en l’acte de la seva renovació fins al 2021, amb una opció preferencial per allargar el vincle dues temporades més. “El club i jo hem caminat junts des de Segona i ara a Primera. No trobaré cap lloc millor per continuar creixent que aquí: mai m’ha anat tan bé com a Girona. Conec bé els companys i ells em coneixen a mi, i els nous conceptes d’Eusebio m’estan enriquint”.

Bounou, que va arribar al Girona el 2016, la temporada de l’ascens a Primera, és un dels intocables del val·lisoletà. “Ara mateix el Girona no té cap sostre. Qualsevol equip, per mantenir la categoria, necessita un plus a la porteria. Això facilita que quan les coses no vagin bé, tinguis un recurs extra. Em veig capacitat per assumir aquest rol i donar els màxims punts possibles. Confio molt en mi mateix, em trobo bé en l’àmbit personal. Puc donar molt més al club i aquest és un dels motius que em fan continuar aquí”, ha valorat, satisfet amb els 24 punts amb què el club blanc-i-vermell tanca la primera volta. “L’objectiu natural no pot ser cap altre que la permanència, però aquest any és més complicat i igualat que l’any passat. Estem en una línia regular i a escala de joc comencem a entendre el que Eusebio ens demana. Hem de continuar insistint, perquè, tot i que ara no guanyem, ho acabarem fent. Des de fora, la gent ens veu com un equip segur; però nosaltres no ens podem desviar i som conscients que hem de continuar treballant. No podem perdre la nostra perspectiva”.

Drets compartits amb l’Atlètic

L’acord, emparaulat a l’estiu, ha trigat més del compte en fer-se oficial perquè el Girona i l’Atlètic comparteixen els drets del marroquí. “L’Atlètic té uns drets i això ha fet que les negociacions fossin més lentes. Hem hagut d’assimilar quins tants per cent tindria cada part en una hipotètica i futura venda. No ho revelaré, però està tot pactat i tothom hi està d’acord. L’opció de continuar fins al 2023 és preferencial per a nosaltres”, ha admès Quique Cárcel, el director esportiu i el principal valedor de Bounou (va ser qui el va portar a Montilivi fa tres cursos). “Recordo que, quan va arribar, va dir que lluitaria per fer pujar el Girona a Primera. No només ho ha fet, sinó que ens està ajudant a consolidar-nos a l’elit. Podia haver firmat per qualsevol equip, no li han faltat ofertes, i que continuï aquí referma la solidesa d’aquest projecte”.

A la recerca desesperada d’un carriler, Cárcel ha parlat de les opcions que hi ha a la plantilla. “Estem treballant per intentar fitxar, esperem tenir notícies com més aviat millor. Sobretot, al carril esquerre. Però estem competint bé i els jugadors que estan ocupant aquest lloc, com Granell o Valery, compleixen amb garanties”.

Interès per Raúl García

Des de Madrid, asseguren que el lateral esquerre Raúl García, de 29 anys, en les pròximes hores rescindirà el seu contracte amb el Leganés, que també podria exigir una petita quantitat i acceptar un traspàs de baix cost econòmic, i firmarà un contracte fins al final de la temporada amb opció a dos anys més amb el Girona. El conjunt madrileny, segons el diari 'As', només li dona la carta de llibertat si no fitxa pel Getafe i s’inclou la famosa ‘clàusula de la por’, que li podria prohibir jugar el partit entre el Leganés i el Girona de la segona volta.