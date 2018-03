Yerry Mina, l’home que viu la suplència amb un somriure

Yerry Mina no deixa de somriure. El colombià va entrar a la llista de convocats del Barça per rebre l’Athletic Club sense esperar-ho, després de la baixa d’última hora de Thomas Vermaelen. El central belga va caure de la llista per una contusió que el va deixar sense poder-se entrenar ahir. “En un primer moment ens vam espantar molt. Després de les proves hem vist que només era una contusió i ens hem quedat més tranquils”, va dir Valverde sobre la lesió de Vermaelen. El belga, de fet, viatjarà amb la seva selecció, on es farà proves per veure si pot jugar a les ordres de Robert Martínez, que va ser dimecres al Camp Nou per veure el Barça-Chelsea i, de passada, xerrar tant amb Vermaelen com amb Eden Hazard.

La baixa de Vermaelen va obrir la porta de la convocatòria a un Yerry Mina que normalment queda fora de la llista. “Cal temps, venia amb menys ritme i s’haurà d’adaptar a l’estil Barça”, afirmen des de dins del club, intentant amagar el debat que va existir quan es va fitxar el futbolista aquest gener provinent del Palmeiras brasiler, ja que alguns membres de la direcció esportiva consideraven que per la seva manera de jugar potser no s’adaptaria. De moment, Mina creix de mica en mica, tot i que Valverde té clar quin és el seu rol: adaptar-se fins a l’estiu i després començar fort la pretemporada per intentar guanyar minuts. Un rol secundari que ha sorprès negativament a Colòmbia. “El Barça era potser l’últim gran club europeu sense un colombià. Hem vist colombians a la Juve, el Madrid, el Bayern... feia il·lusió tenir Yerry Mina al Barça, però tanta eufòria ha fet que molts no entenguessin que cal paciència amb Mina”, admet el periodista Carlos Alemán.

Somiant en el Mundial

Mina, en canvi, no pateix. Des que ha arribat a Barcelona, al barri de Pedralbes, ja que prefereix viure a prop del centre, i no pas de la platja, s’ha trobat força cops amb José Néstor Pékerman, el seleccionador argentí de Colòmbia, que l’ha inclòs a la llista de 26 convocats per als amistosos de la setmana vin ent contra França a París el dia 23 i davant Austràlia a Londres el dia 27, que serveixen de preparació per al Mundial de Rússia. L’excentral del Santa Fe de Bogotà, que somia poder ser al Mundial, després d’haver aconseguit la titularitat, marcant algun gol clau, just durant les eliminatòries de classificació, en veure que Pékerman segueix apostant per ell malgrat que al Barça no jugui, s’ha quedat tranquil.

“És una persona molt positiva que no dona problemes, que sempre veu la part bona de les coses”, admeten des de dins del Barça. Els mateixos companys feien broma en veure com va viure la Supercopa Catalana, quan va demanar fer-se una foto amb el trofeu i va celebrar el penal que va marcar durant la tanda de penals amb un ball. Malgrat que Ernesto Valverde no va acabar del tot satisfet amb l’actuació de la major part de titulars aquell dia a Lleida, ja que va considerar que no s’hi havien esforçat prou, Mina va viure l’experiència amb un somriure. El mateix que passeja per Barcelona, on ha sopat algunes vegades amb Carlos Sánchez, el colombià de l’Espanyol, i Bernardo i Mojica, del Girona. Mina, de fet, ja coneix uns quants restaurants colombians de la ciutat.

Mina, que també ha rebut la visita de diferents familiars i amics, de moment accepta amb naturalitat el seu paper secundari. I quan li pregunten per aquest fet, sempre respon de la mateixa manera: “És la voluntat de Déu”. Home molt religiós, Mina s’ha guanyat el cor del seus companys, però afronta un repte més gran: convèncer Valverde que pot ser titular al Camp Nou.