‘Youtuber’ de Primera amb guants de Tercera

“Fixeu-vos en l’empanada que porto al principi de la segona part. Els porters ens movem poc, però cal estar concentrat a nivell d’adrenalina. La passada és terrorífica i després l’esprint que faig és lamentable; si fos un jugador del FIFA tindria un 30 de ritme”. Qui es dirigeix a l’audiència és Carles Santaló, porter de l’Horta, de Tercera Divisió, capaç d’aconseguir que els seguidors del seu canal de YouTube acumulin mig milió de visites, per exemple, en un resum d’un Horta-Europa. El secret? Ser un famós i enginyós youtuber i tenir un gran nivell com a jugador del videojoc FIFA.

Tot va començar el 2017, quan en l’edició del videojoc d’aquell any es va situar al top 20 del rànquing mundial. “En volia més i vaig engegar el canal de YouTube per pujar els vídeos dels partits en què jugava. Pràcticament ningú ho feia. Era qui millor jugava d’Espanya en aquella època i la gent volia estar informada”, explica a l’ARA. El canal de Kolderiu -sobrenom que va adoptar inspirat en un personatge de la pel·lícula L’últim caçador de bruixes - va aconseguir en tres mesos 50.000 seguidors, i en un any ja havia doblat la xifra. “Un dia t’adones que tens més gent de la que hi ha al teu poble, i un altre, que em veia més gent de la que hi cap en tres Camp Nous. Ara ja tinc cap a 900.000 seguidors. No t’ho creus fins que ho assimiles”, confessa, sorprès de l’èxit que ha tingut als 21 anys. La fama com a youtuber també l’acompanya als camps de futbol. A l’Olímpic de Terrassa hi va viure dos episodis que mai oblidarà. Primer, un centenar de nens el van anar a veure quan era al Granollers. Tot i ser suplent, quan va acabar el partit van anar-li a demanar fotos. Enguany, amb l’Horta, es va repetir el guió, però aquest cop va acabar amb invasió de camp i els seus companys ajudant-lo a sortir-ne. “Va ser un altre nivell, no ho havia vist mai”, confessa Santaló, que tot i agrair més tard l’afecte de la gent va reconèixer a YouTube que l’aglomeració el va espantar.

El 2018 “tenia la sensació que guanyava a tothom”. Es va arribar a classificar per al Mundial del FIFA celebrat a Manchester, i també aquell any va començar a explicar aspectes del seu dia a dia o, fins i tot, dels partits que disputava amb l’equip de futbol on jugava. “Vaig començar amb un partit contra l’Hospitalet que va tenir molta acceptació. Explicant coses del vestidor o les decisions que prenc al camp, acosto més el futbol a la gent. En mostro una cara diferent”, argumenta. Des d’aquesta temporada explica una bona part de les situacions a les quals s’enfronta en els partits i raona les decisions que pren, fins i tot les errònies, en vídeos plens d’autocrítica. Tot plegat li ha permès augmentar la popularitat. “Ara l’únic objectiu que tinc és que cada vídeo que entri no sigui un vídeo més. Busco que cada un faci que la gent hi vulgui tornar”, assegura.

Compaginar les facetes de porter, youtuber i jugador del FIFA no és senzill: “L’any passat vaig arribar al top 3 d’Espanya, però aquest any s’està professionalitzant més. Ara els tornejos són durant tot el cap de setmana i no els puc disputar, perquè em coincideix amb el partit. És un format molt dur en què molta gent s’està estressant. Aquest any no assoliré el màxim nivell de joc al FIFA, però és que no vull deixar el futbol i la meva vida per aconseguir-ho. No em compensa sacrificar-ho tot, hi ha un límit”. Quan pensa en el futur, ho té clar: “M’agradaria compaginar-ho tot però potser un dia hauré d’escollir. Crec que no em guanyaré la vida amb el futbol. A Tercera hi ha porters més bons que jo, i al FIFA opto a molt més. Si em fan escollir, optaré pel canal, crec que em pot donar més a llarg termini”. Mentrestant, aspira a conduir l’Horta al primer ascens a Segona B. Si ho assoleix, segur que en farà un vídeo viral.