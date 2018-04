Zidane: "El Madrid no farà passadís al Barça per decisió meva"

Zinedine Zidane, tècnic del Reial Madrid, ha explicat que el seu equip no farà cap passadís al Barça si La Lliga Santander està decidida abans de la jornada 36, quan es jugarà el clàssic al Camp Nou. El tècnic ha assegurat que és una decisió seva després de veure que el seu rival no ho va fer al conjunt madridista després la conquesta del Mundial de Clubs.

"No farem passadís", ha revelat Zidane en la prèvia del derbi madrileny, partit que pot apropar una mica més si cap el Barça al títol de Lliga. "Ens concentrem en el partit, pensem només en els tres punts d'un partit de Lliga i volem intentar retallar punts".

Davant les diverses preguntes sobre el passadís, Zidane ha estat contundent. "D'aquí a no sé quant temps preguntareu de nou i la resposta és molt clara, no he de parlar més d'aquest tema. És una decisió meva i ja està. No entenc aquesta cosa del passadís. No es va a fer i ja està, però estem lluny del final de temporada. El Barça va trencar la tradició. Ara no existeix".