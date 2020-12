El futur de Zidane i la integritat de la Champions, a examen a Valdebebas

Tot per decidir al grup B de la Lliga de Campions. El Reial Madrid, favorit número u per passar a vuitens després del sorteig, ho ha deixat tot per a l'últim dia. Si els de Zinedine Zidane encara tenen opcions de classificació és gràcies a l'èpica que tant els caracteritza. Han perdut els dos partits contra el Xakhtar Donetsk, van salvar un punt in extremis a Mönchengladbach a la segona jornada (2-2) i només han pogut guanyar els dos compromisos contra l'Inter de Milà. L'anada patint (3-2) i la tornada gràcies a una autoexpulsió –una més– d'Arturo Vidal (0-2). Aquest dimecres, a un Valdebebas buit que contrastarà amb el que hauria sigut un Bernabéu prepandèmic, tornen a enfrontar-se al Borussia, líder provisional d'un grup apassionant sense equips eliminats (21 h / Movistar Lliga de Campions).

El Madrid depèn d'ell mateix per assegurar-se una plaça al bombo de dilluns que ve a Nyon (Suïssa). Si supera els alemanys passarà ronda, però només ho farà com a primer de grup, cosa que el portaria a evitar els grans d'Europa als vuitens de final, si el Xakhtar no guanya l'Inter al Meazza. De fet, els llombards, cuers amb cinc punts, són els únics que no depenen només del seu resultat per seguir a la màxima competició. No en tindran prou amb una victòria contra els ucraïnesos si a Valdebebas el matx finalitza amb empat. Aquest marcador els portaria a ser tercers de grup per darrere del Borussia i del Madrid. Altre cop, doncs, la famosa ombra del biscotto, expressió italiana que es refereix als pactes de no agressió que dos equips poden signar si un resultat els beneficia a tots dos en perjudici d'un tercer implicat. "Això és la Champions, no un torneig de bar", va sentenciar Antonio Conte, tècnic de l'Inter, quan va ser qüestionat per un gir del guió que atemptaria contra la integritat de la Copa d'Europa.

Una llegenda a la corda fluixa

A Zidane tampoc li va fer gràcia que li preguntessin per un possible empat arreglat amb el Borussia. Li preocupa molt més que el Madrid ofereixi una imatge digna de la seva competició fetitxe. Quedar-ne fora seria històric i deixaria molt tocat el tècnic francès, que si és observat com una llegenda a Concha Espina és precisament pel seu paper a la Copa d'Europa, des de la volea de Glasgow (2002) fins a les tres orelludes seguides a la banqueta blanca (2016, 2017 i 2018). "No em doldria si em fessin fora en cas de quedar eliminats, el club farà el que hagi de fer", va dir Zidane en roda de premsa.

Per intentar fer els deures a Europa, l'entrenador del Madrid recupera dues peces molt importants en defensa: Sergio Ramos i Dani Carvajal. En canvi, torna a perdre arguments en atac per les baixes per lesió de Jovic, Hazard, Odegaard i Valverde. Mentrestant, el Borussia afronta el matx sense Elvedi ni Hoffman, lesionats, ni Bensebaini, que encara segueix amb coronavirus. Els de Marco Rose no estan en un bon moment defensiu. Van perdre l'últim partit de Champions contra l'Inter (2-3) i venen d'igualar a la Bundesliga (2-2) davant del modest Friburg.