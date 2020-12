L’Espanyol presumeix de múscul financer en un any de pandèmia i descens

L’Espanyol celebrarà aquest dijous (12 h) la primera junta d’accionistes telemàtica de la seva història. El covid-19 ha obligat a canviar l’auditori de Cornellà per les pantalles, un nou format que el club espera que serveixi per augmentar la participació dels accionistes. N’hi ha 9.153 de convocats, si bé la immensa majoria representen un percentatge testimonial, ja que Rastar Group posseeix més del 99,4% del club.

El màxim dirigent espanyolista, Chen Yansheng, presentarà per cinquè any consecutiu uns comptes sense excepcions per part de l’auditor i amb uns beneficis d’uns 9 milions. La fortalesa financera de l’Espanyol en l’actualitat és tan gran que tancarà amb la facturació més alta de la seva història (135 milions d’euros) un exercici, el 2019-20, que va acabar marcat per una pandèmia mundial i un descens a Segona.

La xifra de negoci del curs passat (98,2 milions) va augmentar un 22,5% respecte a la de l’exercici 2018-19 (80,17 milions) gràcies, bàsicament, a l’augment dels ingressos per drets televisius (63 milions) i a la participació a l’Europa League, que va aportar a l’entitat uns 13,4 milions. El creixement d’aquestes dues partides va compensar part de les pèrdues ocasionades en els ingressos derivats de les entrades i els abonaments. El club va haver de compensar part dels seus socis amb la part proporcional del curs que no van poder gaudir a l’estadi, tancat al públic des del març.

El pressupost per a l’exercici 2020-21 notarà més l’impacte de la pandèmia i el descens, que faran reduir els ingressos a la meitat, fins als 72,5 milions. Tot i això, l’Espanyol tindrà enguany el pressupost més alt d’aquesta categoria. D’aquesta xifra, s’espera que 50,4 milions siguin de xifra de negoci (41,2 milions entre l’ajuda pel descens i els drets televisius; 6,2 de l’àrea comercial i 3 d’abonaments), mentre que els 20 restants es preveu que arribin a través de vendes de futbolistes. A l’estiu, l’Espanyol ja va traspassar Roca i Pipa per uns 10,7 milions més variables, de manera que la meitat de la xifra prevista en vendes ja està coberta. Els prop de 10 milions que faltaran per quadrar els comptes hauran d’arribar o bé en el mercat hivernal o bé a l’estiu, abans del 30 de juny.

Si compleix les previsions, l’Espanyol tindrà un benefici d’uns 1,15 milions aquest curs. Això suposaria que l’entitat blanc-i-blava tancaria un exercici amb superàvit per sisè any consecutiu. Des de l’arribada de Chen Yansheng, el club espanyolista sempre ha tancat el balanç amb beneficis.

Regulen els salaris de jugadors i consellers

Un dels efectes més visibles del descens és la retallada salarial que ha viscut l’entitat. El curs passat, l’Espanyol va destinar 69,25 milions a despeses de personal, la xifra més alta de la seva història. Enguany s’ha vist obligat a ajustar aquesta partida, que ha disminuït en 30 milions (una retallada del 43%), fins als 39,33 milions. Tot i aquest significatiu descens, assumit de forma gairebé total pels jugadors del primer equip masculí, aquesta quantitat és 10 milions més elevada que la que destinava el club als salaris ara fa cinc temporades: 29,08 milions el curs 2015-16.

A la junta també s’aprovarà la modificació de l’article 33 dels estatuts socials, relatiu a la remuneració dels consellers, que podran cobrar diners del club, tot i que s’establirà una xifra màxima que no podran superar. Una pràctica que ja fa temps que s’està seguint en altres clubs de la Lliga.

D’altra banda, també s’aprovarà un altre canvi estatutari per regular la participació a les juntes a aquells accionistes que tinguin un nombre mínim d’accions. Fins ara, qualsevol persona amb una sola acció tenia dret a acudir-hi, tot i que el seu vot ja fa temps que només té un valor simbòlic.