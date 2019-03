Una actuació sòbria després d’una prèvia explosiva

La prèvia del derbi entre el Barça i l’Espanyol era bastant descafeïnada fins que Gerard Piqué va dir-hi la seva. No en una sala de premsa ni a través de les xarxes socials, sinó fent broma en un late show televisiu. L’afirmació del jugador blaugrana, que va dir que tenia més patrimoni que tot el pressupost dels blanc-i-blaus, un dels molts comentaris entre rialles que es van dir a La resistencia de Movistar+, va encendre la metxa de dos dies intensos a Barcelona. El central, però, va saber nedar i guardar la roba. Després d’un partit immaculat en què només va cometre una falta i no va fer cap concessió en defensa, Gerard Piqué va marxar cap a casa amb la màxima discreció.

“No ofèn qui vol sinó qui pot. Són una cosa que ve de lluny, les enganxades de Piqué amb l’afició de l’Espanyol. Cal prendre-s’ho amb humor, com una anècdota, i centrar-se en el futbol”, deia el blaugrana Sergio Busquets després del derbi. El resultat del partit, sumat amb l’actuació de Piqué, expeditiva i sense entrar en disputes individuals, va fer que el seu nom es diluís en el postpartit mentre ressonaven el de Leo Messi, pels dos gols, o el de Rubi, pel seu plantejament defensiu.

Per això, ahir les paraules de Piqué no van trobar resposta en l’Espanyol, on l’únic que se’n va fer ressò va ser Sergio García, que va dir que “no” s’havia sentit “personalment ofès” i que, en general, se centrava “en jugar a futbol i despreocupar-se del que diu la gent”.

Un partit gairebé perfecte

Fent parella novament amb Clément Lenglet, el central barceloní va mantenir la posició en tot moment i va estalviar-se de caure en provocacions innecessàries. El fet de jugar al Camp Nou també ho va afavorir. I que l’Espanyol fes un plantejament més defensiu que ofensiu, també. Tant és així que únicament va haver d’intervenir decisivament en una acció amb Pedrosa, en una de les poques aproximacions blanc-i-blaves a la porteria de Ter Stegen. La resta del partit es va limitar a guardar la posició i anticipar-se quan els visitants enviaven pilotes llargues. I ni tan sols va fer les clàssiques excursions a la porteria rival per buscar el gol. Aquesta vegada Piqué va preferir mirar-s’ho des de la distància i cedir el protagonisme a uns altres.

Ja fa setmanes que, per a Piqué, passar de puntetes vol dir fer una actuació excel·lent. Ha jugat tots els partits i tots els minuts possibles a la Lliga, i fa cinc jornades que està avisat de sanció si veu una altra targeta groga. Una targeta que no arriba perquè amb prou feines comet faltes en els partits. Si segueix així podria obtenir el rècord de jugar els 90 minuts dels 38 partits de Lliga i superar el registres del central blaugrana Alexanko, que va jugar-ho absolutament tot la temporada 1983/84, que només va tenir, però, 34 partits de Lliga.