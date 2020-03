Com afecta el coronavirus a l'esport català?

L'anunci de la decisió del Consell Superior d'Esports de tancar els estadis de la Lliga (Primera i Segona Divisió) "des d'avui i, com a mínim, durant les properes dues setmanes" ha evidenciat aquest dimarts un canvi de postura davant els efectes del coronavirus. El govern espanyol ha decidit que l'esport, sense aturar-se, es disputi sense espectadors a les diferents categories professionals i amateurs per evitar el contagi del coronavirus. Repassa a l'ARA les conseqüències en l'agenda esportiva catalana.

Qui podrà entrar als recintes esportius?

La celebració dels esdeveniments a porta tancada comportarà la impossibilitat d’assistència de públic al recinte, però als partits de futbol, de moment, es permetrà la presència de directius acreditats dels clubs contendents i premsa acreditada, així com els serveis públics necessaris.

Que passarà amb les categories de formació de l'esport?

Les diferents federacions encara no han tancat el protocol, però en la major part dels casos les categories d'esport base es suspendran fins el proper abril.

El MIC, amb normalitat

El Mediterranean International Cup (MIC) assegura a l’ARA que manté la llum verda per a la celebració del torneig, que es disputarà del 7 al 12 d’abril a la Costa Brava. El seu director, Juanjo Rovira, confirma, però, que ha hagut de prendre "mesures extraordinàries" per adaptar-se a la situació global. "Tirem endavant el torneig perquè cap estament superior ens ha dit que l’haguem de suspendre. Estem atents a l’escenari. De moment hem hagut d’arribar a un acord amb els participants que venien de les zones de risc per cancel·lar la seva participació", diu. Els afectats són els equips d’Israel, la Xina, el Japó i Itàlia. El MIC no descarta ampliar el cercle. "Valorem totes les opcions, fins i tot anul·lar les activitats. No anirem en contra del vent i de la societat. Si no podem fer el MIC, no el farem", diu Rovira.

Les Copes d'hoquei patins, posposades

La Copa del Rei i de la Reina d'hoquei patins, previstes per a la setmana que ve a la Corunya, han estat ajornades com a conseqüència de les mesures adoptades per la Covid-19. Fonts pròximes a l'organització han confirmat a Efe que els dos tornejos que s'havien de disputar a la ciutat gallega del 19 al 22 d'aquest mes, amb la presència de molts clubs catalans en les dues categories, se celebraran, en principi, al maig o al juny. Hi havia la possibilitat que la Copa es disputés a porta tancada com a mesura de contenció del coronavirus, però aquesta opció va ser descartada i la competició es disputarà més endavant, ja amb públic. També s'ajorna el Campionat d'Espanya de grups de xou, que s'hauria d'haver celebrat aquest cap de setmana a Lleida.

651x366 Les pista central del Godó barceloní durant l'edició del 2019 / BARCELONA OPEN BANC SABADELL Les pista central del Godó barceloní durant l'edició del 2019 / BARCELONA OPEN BANC SABADELL

El Godó, pendent de l'evolució del Covid-19

El Barcelona Open Banc Sabadell, que està previst que comenci el 18 d'abril (i fins al 26 del mateix més), està pendent de l'evolució del Covid-19 a casa nostra per veure què cal fer. De moment, la restricció de disputar partits a porta tancada de 15 dies anunciada pel CSD no els afecta, però estan a l'espera del que pugui passar en els pròxims dies. En tot cas, el torneig, si no es pogués disputar, s'hauria de cancel·lar, ja que amb el calendari ATP tan atapeït, seria pràcticament impossible trobar una altra data per reubicar-lo més endavant. Després d'haver cancel·lat la presentació de la competició (prevista per a aquest dimarts), aquest dimecres han convocat una reunió del comitè del torneig per plantejar els futurs passos a seguir en el cas que les restriccions s'allarguin en el temps.

La Volta, a l'espera de notícies

La Volta a Catalunya explica a l'ARA que la postura oficial és la de seguir treballant perquè la prova, del 23 al 29 de març, sigui un èxit. Està a l'espera d'un comunicat oficial de les institucions estatals per plantejar-se un segon escenari. L'equip directiu estudia establir un paquet de mesures similar al de la París-Niça, que s'està disputant sense aficionats. Insisteix que el calendari del ciclisme és poc flexible i confessa que veu complicat que pugui ajornar-se. La Federació Internacional estableix unes dates molt concretes per encabir els diferents compromisos internacionals. La Volta sempre es disputa l'última setmana de març.

Ajornat l'X-trial de les Nacions

El Trial de les Nacions, la cita que el 3 d'abril havia de reunir els millors pilots de trial a l'Arena Stade de Liévin i en què havia de participar el català Toni Bou (al costat de Jaime Busto, representant Espanya), s'ha ajornat d'acord amb la decisió del govern francès de prohibir reunions públiques de 1.000 persones o més. El promotor 2Play, conjuntament amb la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), la Federació Francesa de Motociclisme (FFM) i l’organitzador local de l’esdeveniment, estan avaluant si serà possible reprogramar l’esdeveniment més endavant aquesta temporada.

Los partidos de la #LigaEndesa se jugarán a puerta cerrada durante las próximas dos semanas, atendiendo a las medidas decretadas por el Ministerio de Sanidad para frenar el avance del coronavirus. https://t.co/R9hq5DRQJ0 pic.twitter.com/RIlx6lK8eC — Liga Endesa (@ACBCOM) March 10, 2020

La Lliga Endesa, a porta tancada

La Lliga Endesa ha anunciat ha anunciat que les dues properes jornades de la primera divisió del bàsquet estatal es disputaran a porta tancada "seguint les mesures decretades pel Ministeri de Sanitat per frenar l'avanç del coronavirus". "En conseqüència, les jornades 24 i 25 de la competició i els partits previstos pel 18 i el 19 de març se celebraran amb el mínim personal imprescindible per a la disputa del bàsquet i la seva producció televisiva, sense possibilitat d'accés per a aficionats", explica la competició a través d'un comunicat. Aquesta decisió afecta directament al clàssic Reial Madrid-Barça que es jugarà el diumenge 22 de març al WiZink Center madrileny.



El Club Joventut Badalona s'ha fet ressò de la postura de l'antiga ACB: "El club respectarà minuciosament totes les mesures ja establertes i les que es dictaminin en un futur, per part de les autoritats sanitàries competents, en relació amb el COVID-19. En aquest sentit, seguint les indicacions del Ministerio de Sanidad recolzades per l'ACB, el primer equip del Club disputarà les dues pròximes jornades de la Lliga Endesa a porta tancada. En funció de com evolucioni la situació, el Club informarà sobre el pròxim partit a l'Olímpic contra el Valencia Basket (es juga el 29 de març)", ha dit en un escrit oficial.

L'Spar Citylift Girona també jugarà sense públic

La Federació Espanyola de Bàsquet i el Consell Superior d'Esports han ordenat que la Lliga Femenina Endesa també es jugui a porta tancada. L'Spar Citylift Girona, en un comunicat, ha dit que només podran accedir a les instal·lacions les jugadores i l'staff; l'equip arbitral, de taula i estadística; el personal sanitari; la comunicació del club; els empleats de Fontajau; i el personal imprescindible per a la retransmissió per televisió i streaming. La mesura s'efectuarà sense definir el termini. El partit d'anada dels quarts de final de l'Eurocup que les gironines havien de disputar dijous entre el a la pista del Reyer Venècia ha quedat suspès i sense data, segons ha informat la FIBA aquesta tarda. La decisió es basa en l'actual situació a Itàlia, en què s'han cancel·lat totes les competicions fins al 3 d'abril. La nova data es decidirà després de consultar amb els clubs, les respectives federacions nacionals i les autoritats governamentals. La tornada es jugarà el dijous 19 al pavello de Fontajau, a porta tancada.