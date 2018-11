Jordi Alba: "Mai he tingut cap problema amb Luis Enrique ni amb el seu cos tècnic"

Jordi Alba ha tornat a parlar després de confirmar el seu retorn a la selecció espanyola. En una roda de premsa monotemàtica -sobre la seva relació amb Luis Enrique-, el lateral ha deixat clar que mai ha tingut cap problema amb l'asturià. "El primer curs no vaig tenir tots els minuts que volia, però mai he tingut una mala paraula per a ell. Mai he tingut cap problema amb ell ni amb el cos tècnic. Estic agraït de poder tornar a la selecció", ha explicat.

Preguntat per si va tenir cap incident amb Luis Enrique, Alba ha estat rotund: "Res. No em penedeixo de res, no va passar res. En el seu dia va decidir que deixés de jugar. Ell és qui mana i qui decideix qui ha de venir. És una decisió seva que hagi tornat". Sobre què el diferencia de l'asturià, novament ha tornat a evitar cap conflicte: "Cada persona té la seva essència. Ell és un entrenador amb caràcter, jo també tinc caràcter. Et puc dir les coses bones, no hi ha res dolent".

"Se'm van fer un món les dues convocatòries sense venir, espero donar-ho tot", ha dit Alba, mostrant el seu desig per quedar-se a la selecció, i ha apuntat que la salutació efusiva que va tenir amb l'asturià va ser perquè "feia temps" que no el veia. "És un entrenador que m'ha ajudat al Barça", ha insistit el lateral, que ha deixat clar que es coneixen "perfectament". Al lateral esquerre li han recordat les paraules que va dir, afirmant que amb Valverde li aniria "millor" que amb Luis Enrique: "Ho vaig dir pel tema dels minuts. Al final tot es treu de context, no em penedeixo de dir que vull jugar més a futbol. Si el dia de demà no em posa Valverde, m'hauré d'aguantar, però no té res a veure la relació personal amb la professional".

Si al seleccionador li van preguntar a qui li agradaria assemblar-se i va respondre que a Alba, el jugador ha respost amb ironia dient que "té bon gust", abans d'elogiar-lo. "Ho va dir perquè moltes preguntes van anar per a mi. Va ser un gran entrenador, no sé si jo ho seré, però està fent una gran carrera amb molts títols". Alba també ha reconegut que espera que "la idea de futbol a la selecció segur que és la mateixa que al Barça". "He vist en dos entrenaments que es fan moltes coses similars", ha afegit.

Sobre si les no convocatòries el van motivar per fer-ho millor i tornar, ha apuntat que la seva intenció "sempre era fer-ho bé al club. Anar a la selecció és un premi que et donen. Jo hi vull estar sempre, a les convocatòries, però és el seleccionador qui decideix. Això pot canviar, hi ha molta competència en totes les posicions". Alba també s'ha referit a les mostres de suport rebudes les últimes setmanes de companys, que demanaven el seu retorn: "Potser per això m'he sentit més estimat que altres cops. He notat el suport de la gent i ho agraeixo. Estic content de tornar a la selecció i amb el míster. Hi ha gent molt jove, és una etapa il·lusionant per a tots".