L’alegria del Girona es posa a prova al Benito Villamarín

La classificació per als quarts de final de la Copa, eliminatòria que l’enfrontarà al Madrid, ha multiplicat els ànims d’un Girona que viu un moment de contrastos: tot i que no ha perdut en el que portem de 2019 –ha empatat quatre partits–, a la Lliga s’ha estancat. Novè a la classificació, comença la segona volta amb el desig de recuperar un triomf que se li resisteix des del mes de novembre. Dels últims divuit punts en joc, només n’ha sumat quatre. I si perd contra el Betis (12 h, BeIN LaLiga), arribarà a la seva pitjor sequera com a equip de Primera Divisió. El curs passat, amb Pablo Machín a la banqueta, també va estar sis setmanes sense guanyar. Va ser entre les jornades tres i vuit, i només va lligar dos punts. Per evitar aquest mal registre, Eusebio no podrà comptar amb el seu màxim baluard en atac, perquè Cristhian Stuani està sancionat. El seu lloc a l’onze, presumiblement, l’ocuparà Seydou Doumbia, l’autor del gol històric al Wanda Metropolitano. Al vestidor no s’han encès les llums d’alarma perquè encara que l’absència del golejador sigui sensible, en els cinc partits que l’uruguaià s’ha perdut entre Lliga i Copa, el Girona no ha conegut la derrota.

Els gironins recuperen Juanpe, entre cotons tota la setmana per culpa d’unes molèsties, i compten amb Raúl García, el primer fitxatge del mercat d’hivern. També amb els joves Valery, Paik i Pachón. L’exigència del calendari farà que les rotacions tornin a aparèixer i Bounou, Juanpe, Pere Pons, Portu i Borja García sortiran d’inici. Repetiran Pedro Porro i Bernardo, gairebé indiscutibles. També ho pot fer Àlex Granell, que podria desplaçar-se al carril esquerre, tot i que el rendiment de Valery a la Copa fa que també se’l tingui molt en compte. Els altres dubtes apareixen a l’eix central, entre Alcalá –no va jugar dimecres– i Ramalho –podria ser titular dijous al Santiago Bernabéu–, i la posició de mig centre, entre Aleix Garcia i Douglas Luiz, a l'espera del que acabi passant amb Granell. Després d’haver superat, amb èxit, els partits contra el Llevant i l’Alabès i el doble duel contra l’Atlètic, en deu dies els gironins es veuran les cares amb el Betis, el Madrid, el Barça i novament el Madrid. Tocarà fer un esforç monumental.

Regularitat

Tancada la primera volta amb 24 punts, el Girona manté una progressió semblant a la que tenia el curs passat. En aquest primer període de la temporada, Eusebio suma cinc victòries, nou empats i cinc derrotes, amb vint-i-un gols a favor i vint-i-tres en contra. Comparant-ho amb el rendiment amb Pablo Machín, el sorià havia assolit 26 punts, repartits en set victòries, cinc empats i set derrotes, amb vint-i-vuit gols a favor i en contra. També va ser lleugerament millor la segona volta: 25 punts, dividits en set victòries, quatre empats i vuit derrotes, amb vint-i-dos gols a favor i trenta-un en contra. Amb la permanència un pèl més cara que el curs passat, farà bé de mantenir la mitjana.

Amb millors números a domicili que a Montilivi –tretze punts en nou partits i onze en deu–, els blanc-i-vermells visiten un estadi on ja van esgarrapar un punt l’any passat. El Betis porta tres jornades sense guanyar: ha perdut a Osca (2-1) i contra el Madrid (1-2), i ha empatat amb l’Eibar (1-1). Per trobar l’últim triomf andalús al Benito Villamarín cal remuntar-se al 9 de desembre, fa més d’un mes. Quique Setién traurà tota l’artilleria, amb Bartra, Lo Celso, Canales i Loren entre els escollits. Després de la campanada al Wanda Metropolitano, el Girona espera traslladar la seva alegria a la Lliga.