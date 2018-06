“Els alemanys ja no guanyen sempre”

Amb aquell humor britànic que el caracteritza, Gary Lineker agafava el mòbil per reformular a Twitter la cèlebre frase que deia que el futbol era un joc senzill consistent en 22 jugadors corrent darrere una pilota i que al final sempre guanyaven els alemanys. Doncs ja no. Quan tothom -ell també- s’esperava que acabaria arribant a última hora un gol de la mannschaft que els classifiqués per a la següent ronda, resulta que no només es van quedar sense punteria sinó que el VAR hi va intervenir per donar validesa a un gol de Corea del Sud. Si contra Suècia ja havia matisat que els alemanys “acabaven guanyant d’alguna maleïda manera”, ahir tancava la seqüència. “El futbol és un joc senzill. Vint-i-dos homes persegueixen una pilota durant 90 minuts i, al final, els alemanys ja no sempre guanyen. La versió anterior es limita a la història”, apuntava l’exfutbolista i actual comentarista de la BBC.

Però, més enllà dels acudits, el que no va ser cap broma va ser l’eliminació d’Alemanya, totalment inesperada, i més després que dissabte hagués salvat el match ball contra Suècia amb un gol de Kroos a l’últim sospir. Només havia de guanyar contra els sud-coreans, però es va acabar adormint a la primera part i quan s’hi va posar a la represa ja era tard. “El que han vist en els primers 45 minuts era real, no hem posat pas les imatges a càmera lenta”, van dir els comentaristes de la televisió alemanya que retransmetien el partit. Qui més qui menys s’ho veia a venir.

Alemanya no ha sabut passar ronda en un grup on tenia com a rivals tres seleccions notablement inferiors, sobretot Mèxic i Corea del Sud. I va ser precisament contra aquestes dues que va acabar perdent. “Portem des del 2006 rendint bé, però aquest cop no hem sigut capaços de fer el nostre joc. Ho hem d’acceptar, mereixem quedar eliminats a la fase de grups”, deia abatut Joachim Löw, l’entrenador alemany.

El malefici dels campions

El cas és que amb aquesta eliminació ja són quatre dels últims cinc els campions del món que cauen a la primera fase del torneig, els tres últims de manera consecutiva. L’altre, el Brasil, va passar ronda el 2006 però va acabar caient als quarts de final del Mundial disputat en terres germàniques.

El 2014, al Brasil, a Espanya li va passar una cosa similar, tot i que en el seu cas els combinats eren més competitius. Però la roja, que a més d’ostentar el títol mundial hi arribava com a doble campiona d’Europa, només va poder superar Austràlia i va perdre contra Holanda i contra Xile.

Més sonada va ser l’eliminació d’Itàlia a Sud-àfrica (2010), d’on va marxar com a última de grup, després d’empatar contra el Paraguai i Nova Zelanda i de perdre amb Eslovàquia. I França, el 2002 a Corea i el Japó, no ho va pas fer millor. Al contrari: l’aleshores vigent campiona s’estimbava sense marcar cap gol en els tres partits i sumant un únic empat amb l’Uruguai.

Els altres dos precedents es remunten a mitjans de segle XX. El 1966, a Anglaterra, el Brasil hi arribava com a doble campiona (1958 i 1962) però va caure en una fase de grups en què competia amb Bulgària, Portugal i Hongria. I Itàlia va quedar fora del Mundial del Brasil del 1950, però aquella eliminació estava condicionada pel viatge en vaixell dels italians, que tenien por d’agafar l’avió a causa de la tragèdia que un any abans havia acabat amb la vida dels futbolistes del Torí. Després de dues setmanes de viatge marítim van arribar esgotats i van ser segons en una edició on només passava el campió de cada grup.