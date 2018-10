L’allau de baixes marca el pas del Girona per la Copa

Ni el més pessimista hauria predit que la infermeria del Girona estaria absolutament plena avui. Immers en una espiral d’infortuni, l’únic objectiu del partit contra l’Alabès (20.30 h, BeIN Sports) és que ningú més prengui mal. La Copa, ara mateix, fa més nosa que servei, malgrat que s'aprofitarà l'avinentesa per donar minuts als jugadors menys habituals. El gran problema és que les lesions han fet que tothom sigui imprescindible. Eusebio, que disposa d'una plantilla de només 20 homes, en té 6 de baixa: Mojica, operat aquest dimarts dels creuats i que es perdrà tota la temporada; Aday, que passarà pel quiròfan divendres perquè té el menisc extern del genoll dret afectat i estarà un mínim de tres mesos fora de combat; Portu, amb un trencament al bíceps femoral dret; Stuani, amb problemes a l’abductor dret; Juanpe, amb una ruptura al gluti mitjà dret; i Granell, que s’ha entrenat amb el grup amb problemes als quàdriceps. “Queixar-nos no servirà de res, però ens preocupa. Són moltes baixes, i sensibles, perquè molts són titulars”, valora Eusebio.

El Girona ja ha demanat a la Lliga poder donar de baixa el colombià, però trigarà un mínim de deu dies a rebre'n la resposta oficial. A partir d’aleshores el Girona tindrà quinze dies per fitxar futbolistes que juguin a Espanya o que estiguin a l'atur. Amb l’aparador del mercat d’hivern a l’horitzó, i la possibilitat real que el Manchester City els cedeixi el jove Zinchenko, només una gran oportunitat de mercat farà que el Girona reforci els carrils, molt debilitats arran de les lesions del colombià i d'Aday. “Si fitxem algú és perquè s'ho val; no fitxarem per fitxar, perquè per això ja hi ha un filial. Només cal posar l’exemple de Pedro Porro, que s’ha guanyat un lloc a l'equip”.

Mestalla és la prioritat

La normativa de la Copa deixa clar que Eusebio, en tot moment, haurà de tenir set jugadors del Girona sobre el terreny de joc. El tècnic val·lisoletà ha convocat sis jugadors del Peralada: Suárez, Pedro Porro –ha de jugar dos partits de Lliga més per tenir fitxa del primer equip–, Andzouana, Soni, Èric Montes i Valery. D’aquests, només quatre podran coincidir damunt la gespa. L’onze, amb matisos, podria ser el següent: Gorka –recuperat–; Ramalho, Alcalá, Muniesa; Valery, Andzouana; Èric Montes, Aleix García; Doumbia, Roberts; i Lozano. Futbolistes de pes com Bounou i Borja García no volen a Vitòria. “Ara comprovarem la vàlua dels nois del Peralada i donarem minuts a jugadors que encara no havien tingut gaire presència, com Roberts i Doumbia. Un equip el forma tot el grup, i els necessitem tots”, recalca el tècnic castellà.

Els setzens de final són el sostre històric dels gironins amb l’actual format de Copa, aconseguit el curs 2004-05 (van caure eliminats a partit únic per l’Osasuna, quan era equip de Segona B) i l’any passat, en què van ser superats pel Llevant. El Girona, que no perd lluny de Montilivi des de fa més de mig any, s’ho agafarà amb calma, conscient que la Lliga és la competició que interessa. Trencada la ratxa de cinc partits sense guanyar gràcies al 2-1 amb el Rayo, la prioritat és competir dissabte amb el València, en un partit en què tampoc hi serà el Choco Lozano, sancionat, però en què s’intentarà recuperar Àlex Granell. L’Alabès d’Abelardo, segon a la classificació a només un punt del Barça, i que encara no ha perdut a Mendizorrotza, presenta les baixes de Ximo i Wakaso, i també aprofitarà l'ocasió per repartir els minuts entre tota la plantilla. Eusebio, per la seva banda, no vol cap més contratemps, ni tan sols un refredat.