L’any 1979 l’equip de bàsquet del Reial Madrid va patir una de les derrotes més doloroses de la seva història. El conjunt blanc va ser eliminat a les semifinals de la Copa del Rei pel seu vinculat, el Tempus. El 31 de març el gran favorit al títol final va ser superat per 125-99 en el partit d’anada. Fernando Romay i José Luis Llorente van ser dos dels jugadors més destacats en un enfrontament en què el Madrid va encaixar 73 punts durant una segona meitat molt ofensiva. El campió de Lliga d’aquella temporada, que comptava amb estrelles del renom de Juan Antonio Corbalán, Carmelo Cabrera o Wayne Brabender, es va endur el partit de tornada jugat a la Ciudad Deportiva per 122-98, però la diferència de punts no va ser suficient i va quedar eliminat per un rival en què jugaven Alfonso del Corral, José Luis Indio Díaz, Juan Manuel Fermosel o Frank Sowinski, un aler nord-americà amb molta facilitat per sumar punts.

El Tempus, que estava entrenat per Rafael Peiró, va acabar jugant la final contra el Barça, però l’equip blaugrana es va imposar en el partit decisiu disputat a Pamplona (130-113). L’enfrontament pel títol va tenir lloc el 12 d’abril de 1979 i va acabar amb 243 punts anotats. El tècnic del conjunt català era Eduardo Portela. Entre els seus jugadors destacaven Chicho Sibilio -que va anotar 38 punts-, Epi, Nacho Solozábal, Juan Domingo Lagarto de la Cruz, Pedro Ansa, i els ja veterans Manolo Flores, Miguel López Abril i Bob Guyette. Flores és en l’actualitat assessor tècnic del Barça Lassa i manté una estreta relació amb Svetislav Pesic, amb qui acostuma a analitzar l’actualitat tot prenent un bon cafè.

L’edició del torneig del 1979 va ser la tercera que es va disputar amb la denominació de Copa del Rei, ja que l’última Copa del Generalíssim es va jugar l’any 1976.