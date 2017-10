Una apagada de llum a l'Heliodoro Rodríguez obliga a ajornar el Tenerife-Espanyol

Un error en el subministrament elèctric de l'Heliodoro Rodríguez López ha obligat a ajornar l'inici del Tenerife-Espanyol de l'anada dels setzens de final de la Copa del Rei. El tall s'ha produït aproximadament mitja hora abans de l'inici del duel, previst per a les 21.30 h (20.30 h, hora de les Canàries). Una part del camp es mantenia il·luminada perquè només ha fallat una de les dues companyies que subministra llum.

Una de les primeres mesures preses per intentar solucionar el problema ha sigut intentar utilitzar un generador, però en rebre llum de l'altre companyia no s'ha detectat l'avaria. La llum ha tornat quan s'aproximava l'hora d'inici, però a les 21.40 h ha tornat a fallar, fet que ha obligat els jugadors a tornar als vestidors. L'Espanyol no pot ajornar més enllà de les 22 h l'inici del duel, ja que un cop acabi el partit ha d'anar a l'aeroport de Tenerife perquè la plantilla vola aquesta mateixa nit a Barcelona.