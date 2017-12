Un aperitiu del clàssic a l’Estadi de la Ceràmica

Amb les victòries del Madrid i del València, el Barça ja sap que només li val guanyar a Vila-real (20.45 h, Movistar Partidazo) per mantenir les distàncies al capdavant de la Lliga. Els blaugranes juguen al camp d’un rival que li acostuma a complicar la vida, sobretot a l’Estadi de la Ceràmica. Un equip al qual també li agrada tenir la pilota i que ja fa anys que lluita de tu a tu contra els grans de la competició.

No és casualitat que el Vila-real només hagi perdut dos partits aquesta temporada a casa, i que en tots dos casos hagi sigut per un sol gol de diferència. Els groguets han sabut convertir el seu camp en un fortí gairebé inexpugnable, també per als grans equips. L’exemple més clar és la dificultat que ha tingut el Barça per guanyar a Vila-real, on tan sols ha arrencat dos empats en les dues últimes visites. I l’últim, el de la temporada passada, amb un gol de falta de Leo Messi sobre la botzina. “El Vila-real té bons jugadors i està fent un bon futbol. Vol la pilota i sotmetre el rival. Voldran ser fidels al seu estil. Intentaran ser protagonistes i tenir la possessió, però nosaltres també intentarem fer el mateix”, comentava l’entrenador blaugrana, Ernesto Valverde.

Baixes més que destacades

El Barça posarà a prova el seu liderat en un partit marcat per les múltiples baixes en tots dos bàndols. Els blaugranes viatgen avui mateix cap a la Plana Baixa sense els lesionats Iniesta, Mascherano, Umtiti, Dembélé i Rafinha. I el Vila-real els rebrà sense Bruno Soriano, Andrés Fernández, Denis Txérixev, Nicola Sansone i Carlos Bacca, i amb la baixa d’última hora de Pablo Fornals: el migcampista es va desmaiar en l’últim entrenament per una hipoglucèmia i va caure de la convocatòria per precaució.

Ernesto Valverde va dirigir l’última sessió d’entrenament pensant com organitzaria un equip que fa una setmana va perdre per lesió Samuel Umtiti, el central que estava més en forma, que no podrà tornar a jugar fins a finals de gener. Amb un Mascherano encara lesionat -i envoltat per l’enrenou de la seva possible sortida en aquest mercat d’hivern-, el tècnic no té gaires més opcions que seguir confiant en Thomas Vermaelen. El central belga ha passat de tenir un paper residual a jugar-ho gairebé tot, ja sigui per lesions o per sancions dels companys. “Ha hagut de jugar en un moment molt exigent de la temporada i ho està fent amb molta solvència”.

La clau serà tenir la pilota

Mentre el barcelonisme creua els dits perquè Vermaelen no recaigui de cap de les múltiples lesions que ha patit els últims anys, l’entrenador dona voltes a la millor fórmula per controlar el mig del camp sense Iniesta. Fins ara, en els grans escenaris el Txingurri ha apostat per tres peces clau: Rakitic, Busquets i Paulinho. Només queda per saber qui serà el quart home en aquest hipotètic mig del camp. Les opcions més probables són dues: donar continuïtat a Denis Suárez com a interior esquerre o endarrerir la posició de Messi i situar Alcácer com a segon davanter.

Classificat per als setzens de final de l’Europa League i en sisena posició a la Lliga a l’inici de la jornada, el Vila-real espera aprofitar el factor camp per trencar la mala ratxa de quatre enfrontaments sense guanyar. Tot i que l’entrenador, Javier Calleja, que va agafar les regnes del club després de la destitució de Fran Escribá, reconeix que les baixes són una pedra a la sabata molt important. “Ens està passant de tot, però això no treu que no competim al màxim. Encara que el Barça estigui invicte, nosaltres tenim opcions i les espremerem al màxim”.