Amb aquest Messi potser sí que és possible

Després de la destitució d’Ernesto Valverde, el capità i estrella del Barça, Leo Messi, va fer un pronòstic poc optimista de cara a la Champions League. “Ara mateix no ens arriba per lluitar per guanyar-la. Per fer-ho haurem de créixer molt com a equip”, va dir l’argentí, honest amb les prestacions que l’equip havia ofert durant el primer tram del curs. Vuit mesos i un confinament després, i amb la Lliga ja en mans del Reial Madrid, el conjunt blaugrana manté viva l’esperança de la màxima competició europea un cop ha superat el Nàpols als vuitens de final. Amb les ferides de Roma i Liverpool encara mig obertes, la glòria a Lisboa és possible -tot i la dificultat del Bayern de Munic als quarts de final- gràcies sobretot a Messi. L’equip no ha millorat gaire des del gener, però si el 10 és capaç de jugar com ho va fer ahir, segur que els alemanys patiran per defensar la seva condició de favorits.

Topada amb Koulibaly

Ahir al Camp Nou, a Messi no li va caler el rumor del públic per demostrar que, tot i els dubtes lògics, esgotarà tot el seu repertori per intentar guanyar la seva cinquena Champions amb el Barça. Es va moure amb llibertat entre línies, va pressionar com en les grans nits i, òbviament, es va relacionar amb el gol. Va fer el 2-0 en una jugada en què es va homenatjar a ell mateix, progressant amb la bola enganxada a la bota, aguantant les envestides dels rivals i aixecant-se de terra per enviar un tret infal·lible al vèrtex llarg de la porteria d’Ospina. La celebració posterior va sonar tan ambiciosa com la del segon gol que va marcar després d’una passada brillant de De Jong i que Çakir va anul·lar per unes mans molt dubtoses en el control. Endollat com en les grans ocasions, “olorant sang”, com deia Martino sobre ell, l’argentí també va confiar en el seu instint per pressionar una sortida de Koulibaly i provocar un penal que l’àrbitre va trigar quasi cinc minuts a assenyalar. Li va robar la pilota al central del Nàpols i, a canvi, va rebre un cop de peu fortíssim al tendó d’Aquil·les que el va condicionar durant la resta del partit. Messi completaria els 90 minuts a la gespa, però a partir de l’acció que va deparar el 3 a 0, obra de Suárez des dels 11 metres, ja no va acabar de girar rodó. “He vist bé Messi. Té un cop fort. Entenc que no ha de tenir cap problema. Ho analitzarem, però no hi haurà problema”, va dir Setién sobre l’estat de salut del seu millor jugador. L’entrenador càntabre sap que les minses opcions del Barça contra el Bayern depenen en gran part d’ell.

13 gols a equips italians

Messi va marcar el seu tercer gol en aquesta edició de la Champions i, a més, suma una nova víctima a una llarga llista d’equips que han rebut del seu repertori ofensiu. El Nàpols, un equip que sempre el considerarà pitjor que Diego Armando Maradona, mai havia encaixat gols seus. De fet, s’uneix a una moda especialment seguida pels clubs italians, als quals ha batut en 13 ocasions. El Milan és la seva presa favorita, amb vuit gols. En segona posició hi són el Juventus i l’Inter de Milà, amb dos cadascun. I ara, en tercera, entra el conjunt de San Paolo.