Àrbitres per un dia

“És més difícil del que sembla. Entens que a vegades l’àrbitre no ho pugui veure. Costa assenyalar i estar atent”. “Abans em pensava que ho xiulaven tot perquè sí i ara penso que ho fan per alguna cosa”. Aquestes són algunes de les conclusions a les quals arriben els nens de 10 a 12 anys després de participar en el projecte Tots som àrbitres, que des de fa tres anys impulsa el Consell Esportiu del Tarragonès (CET). El programa Tots som àrbitres s’aplica cada setmana en 2 partits de les competicions de la categoria aleví de futbol sala, handbol i bàsquet que organitza el CET.

“El projecte busca que els jugadors experimentin el rol d’àrbitre, esprement al màxim les facetes pedagògiques que es deriven d’aquesta tasca”, explica Enric Vives, psicòleg, màxim responsable i ideòleg de la iniciativa. És a dir, mitjançant aquest pla, dos jugadors o jugadores de cada equip exerceixen d’àrbitre durant una part de l’encontre que la seva escola disputa el cap de setmana.

La iniciativa Tots som àrbitres va nàixer l’any 2015, quan va resultar guanyadora de la beca d’investigació Auriga Fvscvs, que organitza el mateix CET. Després d’una temporada d’aplicació en futbol sala, el segon any el projecte va passar a formar part dels programes de transmissió de valors que impulsa el mateix Consell. A més, també es va decidir ampliar el projecte a altres esports com el bàsquet i l’handbol.

Tal com explica Enric Vives, la feina de l’àrbitre incorpora una sèrie d’experiències que poden ser profitoses per a la canalla: “Haver de prendre decisions contínuament, mantenir la imparcialitat tot i tenir amics en un dels dos equips, aguantar la pressió al voltant de les decisions i haver d’argumentar-les”, que són algunes de les situacions que els jugadors i jugadores viuen durant els 10 minuts en què fan d’àrbitre en cada partit.

De moment, la rebuda de la iniciativa per part de les escoles i clubs esportius ha sigut molt bona. “La figura de l’àrbitre és la més maltractada de l’esport en general”, comenta el coordinador de la secció de futbol sala del Nàstic, Enric Batista, que afegeix que el programa Tots som àrbitres “és una bona manera de conscienciar la canalla que són els futurs jugadors amateurs, de la importància de la figura de l’àrbitre”. En el mateix sentit, el responsable del Tarragona Handbol Club, Aurelio Tubilla, valora molt positivament el projecte i assenyala que “ajuda els nens a entendre que es poden equivocar com ells s’equivoquen quan fallen un tir”.

Per part dels nens i nenes participants, l’experiència també és positiva: “El 100% dels participants manifesten que han après coses noves i que repetirien l’experiència”, assegura el responsable del projecte, Enric Vives, que s’encarrega d’entrevistar els jugadors i jugadores implicats tan bon punt acaben els partits.

L’altra principal part implicada, els àrbitres, també ha acollit bé la iniciativa: “Ens agrada perquè a qui volem implicar és als jugadors i als pares”, afirma el delegat arbitral de futbol sala a Tarragona, Jordi Olivé. Durant l’aplicació del projecte, els col·legiats s’encarreguen de tutoritzar i guiar el nen àrbitre, però sempre cedint-los la presa de decisió. És en aquest punt on Olivé explica que arriben les complicacions: “A alguns nens els costa molt prendre decisions per ells mateixos, sobretot en les faltes”. Malgrat això, els col·legiats són sempre allà per avisar-los de qualsevol situació antireglamentària que es produeixi.

Els bons resultats fins ara del programa Tots som àrbitres estan animant el Consell a ampliar-lo: “Enguany farem una prova pilot en què seran els pares els que faran d’àrbitres. Després tenim més coses en ment”, especifica Josep Corcoles, coordinador general del CET. “El pla reflecteix molt bé tot el que nosaltres volem aplicar a nivell de respecte en el desenvolupament de competicions escolars i volem donar-li continuïtat”, diu.