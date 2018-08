L’arribada de Portu al Sevilla centra el partit del Girona a Vila-real

Tot i haver sumat només un punt dels sis possibles en l’estrena de la segona temporada del Girona a Primera, a Montilivi aquesta setmana s’ha parlat de tot menys de la pilota. L’imminent fitxatge de Portu cap al Sevilla debilita el club gironí, que treballa a contrarellotge per reforçar la plantilla, ja sigui gràcies a les cessions del Manchester City, amb les possibles arribades de Douglas Luiz i Brahim Díaz a prop, ja sigui amb sorpreses d’última hora. El futbolista murcià, amb permís del club per acabar de tancar les negociacions, no ha pujat a l’autocar rumb a Vila-real, on els blanc-i-vermells disputaran la tercera jornada del campionat (22.00 h, BeIN LaLiga) amb l’al·licient del debut de la nova estrella, l’ivorià Seydou Doumbia. “És important puntuar i sortirem a guanyar. El Vila-real té molta entitat i manté els mateixos símptomes del passat més recent, amb Calleja a la banqueta. Tenen moltes virtuts i els hem de respectar, però estem competint bé i necessitem millorar. Tractarem d’incidir en els nostres aspectes per merèixer la victòria” subratlla Eusebio, que ha convocat 20 homes, 19 sense Portu, per intentar assaltar l’Estadi de la Ceràmica. “Cada jornada és important i tot hi incideix, especialment en l’aspecte psicològic. Els bons resultats sempre es veuen reflectits en l’estat d’ànim i el nostre convenciment ens ha de dir que estem progressant. Com abans arribin, millor”.

A banda de Portu, Eusebio tampoc podrà comptar ni amb els lesionats Ramalho, Mojica i Planas ni amb Gorka Iraizoz, que té una ruptura al quàdriceps dret, fet que propicia l’estrena de Marc Vito, porter del Peralada, a una convocatòria de la Lliga. Montes i Soni, també del filial, formen part d’una llista més extensa que del que és habitual per si a la baixa de Portu s’hi afegeix alguna operació a hores d’ara inesperada, com podrien ser els traspassos de Juanpe o Stuani. Caldrà veure com reacciona el grup per enfrontar-se al Vila-real, també amb un punt a la classificació, després de la traumàtica sortida del murcià. “Ells encara no han guanyat, però han mostrat una bona imatge empatant contra tot un Sevilla i competint bé contra la Reial Societat. També volen guanyar, així que som en la mateixa situació. Hem de centrar tots els nostres esforços en el partit, que és el més important” valora el tècnic d’un Girona que ja sap què és guanyar a Vila-real.

De fet, allà hi va viure un dels dies més feliços de la seva breu però intensa història a l’elit, coincidint amb el triomf per 0-2 del passat mes de març, que assegurava virtualment la permanència. Necessitats de sumar la primera victòria del curs, guanyar significaria no alimentar uns dubtes que podrien aparèixer tenint en compte l’aturada de seleccions, que farà que la pilota estigui quieta durant 17 dies. El vestidor, que ja ha demostrat saber-se aixecar cada vegada que ha rebut un cop, espera tenir una bona resposta i obtenir la primera felicitat del curs. Una felicitat que avui és tristesa per la més que probable marxa de Portu.