L’ascens directe, una qüestió de fe per al Girona

El Girona s’ha encarregat, sense necessitat d’ajudes d’externes, de convertir en pràcticament impossibles les seves opcions d’ascens directe. Instal·lat en la cinquena posició amb 47 punts després de 31 jornades, a Montilivi comencen a intuir que si volen tornar a la Primera Divisió ho hauran de fer pel camí del play-off. Perquè si les sensacions que desprèn l’equip de Pep Lluís Martí no ajuden, la història encara ho fa menys: des de la instauració de les eliminatòries per decidir qui acompanyaria a l’elit els dos primers classificats la temporada 2010-11, cap equip ha pujat directament amb la xifra de punts que suma el Girona a aquestes altures. Qui ho va fer amb menys va ser el Vila-real el curs 2012-13, que en tenia 51.

De fet, només aquell Vila-real va ocupar una plaça que no tenia assegurada, perquè era cinquè i el segon lloc l’ocupava l’Alcorcón. La resta d’anys, la Lliga no ha patit grans canvis en el tram final: tan sols l’Alabès i el Leganés, el curs 2015-16, i el Betis i el Rayo, el curs 2010-11, van alterar el seu ordre, però el destí final va ser el mateix. Tots els equips que ocupaven zona d’ascens van acabar pujant, inclòs el Girona 2016-17, aquell que va fer història de la mà de Pablo Machín, que tenia 58 punts a la jornada 31, 11 més que l’actual conjunt blanc-i-vermell.

Perquè la millora experimentada no és suficient. Amb l’arribada del balear, els gironins han encadenat dues vegades la millor sèrie de jornades sense perdre, amb set. Però la primera, sumant el duel viscut per Juan Carlos Moreno, va ser més productiva: el Girona va lligar 15 dels 21 punts en joc amb 4 victòries i 3 empats. Ara, perquè encara és vigent, n’ha obtingut 13, amb 3 victòries i 4 empats. L’ascens s’allunya, sobretot, pel mal inici: el Cadis, líder, és a 9 punts, i el Saragossa, segon, a 8. Els dos últims empats, contra el Mirandés i l’Albacete, en què l’equip no va saber conservar l’avantatge en el marcador, han impedit assaltar el tercer lloc i quedar-se a 4 punts de Primera. Respecte al setè classificat, això sí, té un coixí de 5 punts. Qui no es consola és perquè no vol. Abans d’acabar el campionat, visita el Las Palmas, que ha demanat ajornar el partit de diumenge, l’Elx, el Màlaga, l’Sporting, el Lugo i l’Alcorcón i rep a Montilivi el Racing, el Numància, el Saragossa, l’Almeria i el Cadis.

Joaquín Zeballos, presentat

Joaquín Zeballos, l'últim fitxatge dels gironins, va ser presentat ahir. “Visc un somni. És un orgull defensar aquesta institució, hi ha un gran projecte”, confessa el davanter, que fins ara no tenia equip tot i haver marcat 19 gols en el seu últim curs a l’Uruguai. “No és el mateix haver entrenat sol que fer-ho ara al costat dels meus companys, però espero agafar el ritme adequat ben aviat”. A Zeballos, que portarà el dorsal 9, naturalment, li han preguntat pel seu compatriota Stuani. “És un referent per a tot el país, és extraordinari”. Com es descriu? “Soc un jugador d’àrea, un bon definidor i un rematador que es mou bé enmig dels centrals. Vinc a contribuir i a fer el que em demanin”, finalitza.