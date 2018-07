L’ascensor a l’elit de jugadors... i tècnics

“Un cafè sol i un tallat amb gel, sisplau”. Antonio Rama i David Ginesta remenen el sucre de les begudes abans del traspàs fatal tassa-got. Terrasseta, una ombra amable i les vistes al Palau Olímpic per atendre l’ARA. El bar del davant del pavelló és una sala més del Balonmano Granollers. Jugadors i entrenadors comencen aquí les seves nombroses victòries i les derrotes, abans de l’hora que marca les convocatòries i les multes internes del vestidor.

Rama i el Gini s’han assegut en aquesta terrassa des de fa anys, quan no somiaven -ni s’imaginaven- agafar les regnes del primer equip. Ara són una de les parelles de moda de l’handbol espanyol, la millor de tota la Lliga Asobal l’any del seu debut. Música de fons i format d’història cinematogràfica. “Seguim fent el mateix que tota la vida”, diuen, accentuant una quotidianitat que a l’estranger seria impensable. El seu és l’èxit de tota la casa. Han passat pràcticament per tots els estaments del club, amb totes les seves particularitats. Que n’hi ha, potser massa i tot. Des de l’experiència de Ginesta com a exporter del primer equip fins a les reunions de Rama gestionant la base granollerina, invertint temps i paciència amb alevins i cadets que tenen talent, com a mínim, per pensar grans coses. Ells coneixen millor que ningú els mecanismes del club i la funcionalitat de l’ascensor fins al primer equip. Una plataforma que utilitzen jugadors i tècnics. Els últims, Lorenzo Rueda, Toni García, Carlos Viver i l’actual staff tècnic, han crescut des de les categories inferiors. La Masia dels místers, i els místers de La Masia. La trajectòria dels entrenadors és menys -o gens- mediatitzada que la dels grans actius de les pistes. L’anonimat mediàtic no les fa més senzilles.Ells també han d’aprendre a gestionar les seves decisions, els cants de sirena, les apostes personals i el món laboral. “Quan la plaça del primer equip queda buida no penses que comptaran amb tu. La gent t’escalfa el cap i de sobte t’ho comences a creure. Va arribar un moment que si no m’ho haguessin ofert, hauria sigut una decepció. I quan vam començar a parlar va ser fàcil apostar pel David. Em va venir al cap quan m’ho plantejava. Ens coneixem des de fa molt de temps, ja havíem viscut coses semblants i quan l’hi vaig comentar em va dir que sí de pressa, no?”, relata Rama. El seu company recorda bé aquell dia: “La nostra xerrada va ser en una cafeteria. Em va trucar aquell matí i em va dir que havíem de parlar per un tema laboral, i que havia de ser en aquell mateix moment. Pensava que necessitava un assessor judicial. En aquell moment jo tenia peu i mig fora del club. Estava a una setmana de comunicar que me n’anava. Però, esclar, vaig dir que sí. Com m’hi hauria pogut negar? Crec que era una oportunitat única a la vida”, explica.

El salt de nanos amb aspiracions a un grup de professionals implica un canvi en el teu llibre d’estil, per molta experiència interna que acumulis. “Vam conèixer la realitat d’un vestidor on conviuen joves que volen consolidar-se a l’elit i jugadors amb una dècada de partits continentals a l’esquena. Els més veterans estan ben educats en la llei de l’alt rendiment. Són molt professionals en el moment d’interioritzar les directrius de l’ staff. A mi m’han dit: «No fa falta que m’argumentis les teves decisions, perquè les faré igual». Agraeixes aquesta predisposició. Els joves els coneixes de tota la vida i per tant la comunicació és més fluida. La combinació funciona bé, perquè si els referents fan bé les coses, els rookies s’hi sumen”, comenta el primer entrenador, mantenint un petit marge per encabir-hi les excepcions. Ginesta es queda callat. Repensa la tendència de les perles que escalen fins al Divi. Beu una mica de cafè i dispara: “Volen córrer molt. Vivim en l’època de la immediatesa. Ho vull ràpid, i ja. El que passa és que els nanos no estan acostumats a l’elit. Topen amb una nova realitat. Ja no val preguntar-se per què. Aquí mana el rendiment. Has estat tota la vida al club, sempre has treballat bé i ets molt bona persona, sí. Però si el teu company marca 10 gols, jugarà ell. Han d’entendre que ja tindran el seu moment. Benvingut a l’alt rendiment. Nosaltres també ho hem hagut d’aprendre”, confessa. El també advocat de professió relata els automatismes de l’elit i el procés d’adaptació que necessiten els entrenadors. Ha de ser ràpid i efectiu, sota l’atenta mirada dels seus pupils. “Som gent que quan ens posem el xiulet a la boca volem intensitat, i més, i més. Ens ha costat assimilar que hi ha moments que t’has de reservar durant uns entrenaments per arribar bé al partit d’aquella jornada. Al principi, veia que no es treballava al límit i deia: «Mecagundeu, què passa!» I quan arriba el moment de la veritat veus les coses i ho entens. S’ha de rendir quan hi ha dos punts en joc”.

La gestió del “tu a tu”

Les noves regles del joc no van condicionar l’essència de l’ staff. La parella se sent còmoda al costat del jugador. ¿Per instruir s’ha de ser distant? ¿S’ha de mantenir una postura dura? Cridar? “Has de saber diferenciar les jerarquies fora de la pista, que són d’igual a igual, dels rols sobre el parquet. En aquell moment els estatus canvien. Tu com a entrenador has de tenir el control de les situacions de l’equip. Si algú té un problema perquè no encaixa bé algun comentari, després has de fer una feina extra per normalitzar-ho. És compatible donar instruccions amb el fet d’interessar-te per la parella o els estudis del jugador. Hi ha fracassos d’alguns esportistes que provenen del fet que no comuniquen bé un problema personal”, assegura Rama, que també sap què és fer de segon espasa. El Gini encara ho té més clar: “Jo no canviaré la meva manera de ser. Si agrada, bé, i si no... Ser alegre no vol dir que no puguis gestionar un grup. Saber extreure el millor de les relacions t’aporta un granet més. Ho veig positiu. He sentit que érem tous perquè som bona gent. Si tracto bé un jugador i em respon, per què haig de canviar? Si tinc aquest tracte és perquè m’han donat la confiança que les coses funcionen sense crits o males cares”. Una actitud segurament necessària, que no es contraposa amb l’obligació d’assegurar les xifres. “Som bona gent però al final la responsabilitat és nostra. Anem renovant any a any i hem d’obtenir resultats. Crec que s’han de trobar eines per potenciar el rendiment”, assumeix Rama. El mètode, comú o no, funciona.

Antonio Rama: Entrenador del Fraikin Granollers

Antonio Rama (la Corunya, 1982) és un gallec amb cor granollerí. És molt de Louro i de la seva platja. “El millor lloc del món”, assegura. S’autodefineix com a entrenador, tot i que també va vestir la samarreta del Granollers durant l’etapa base. “Era dolent, haig d’aprofitar ara l’oportunitat de poder viure la professionalitat des de dins”, bromeja. L’handbol i la seva família són el motor de la seva vida. El càrrec de tècnic d’esports a l’Ajuntament de Granollers és una obligació més. Aquest estiu afronta el segon curs al capdavant del primer equip. L’experiència de ser el segon de Carlos Viver a l’Olímpic va ser el seu millor aval. L’obligació no signada de mantenir els resultats de les últimes campanyes no el pressiona. “Crec que hem normalitzat que cada any s’arribi a les fases finals de la Copa EHF, o que tanquem la Lliga entre els tres primers. Això és espectacular”, apunta.

David Ginesta: Advocat i segon entrenador del Fraikin Granollers

David Ginesta és un dels molts productes del BM Granollers. El vallesà (Granollers, 1987) va fer carrera com a porter fins a arribar al primer equip. D’aturar pilotes va passar a l’aventura de les banquetes. El Gini, com el coneixen al món del 40x20, és un treballador incansable. Com a líder del vestidor i com a segon entrenador, amb un rol més tàctic i personal. Alterna la passió d’entrenar amb la gestió del seu propi despatx d’advocats. “Tinc la sort de poder-m’ho combinar bé”, diu. Una dualitat professional que aspira a trencar, sempre amb els peus a terra: “M’encantaria poder dedicar-me a l’handbol. Ara mateix és un hobbie a gran escala. No som professionals. La situació de l’handbol no et deixa renunciar a un sou principal”, comenta. La relació amb Antonio Rama va consolidar-se el 2011. Aquella temporada van formar parella per primera vegada al capdavant del juvenil A. Van agafar l’equip per Nadal i van reactivar-lo després d’uns mesos de males ratxes fins a acabar aixecant el Campionat de Catalunya. “El dia que em truquin d’un altre país em creuré que soc a l’elit”, diu entre rialles.