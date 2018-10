Una assemblea del Barça amb improvisacions que portarà cua

L’assemblea de socis compromissaris de dissabte ha deixat un ambient enrarit al Barça. Els últims mesos, amb Jordi Cardoner perfilant-se com a únic directiu que aspiraria a continuar el llegat de Josep Maria Bartomeu, han seguit els canvis en un clima estrany pels continus girs de guió en àrees com l’esportiva o el seient lliure. L’equip que durant dos anys ha treballat amb el canvi d’imatge i el nou escut del club va veure amb desencís com el projecte no es defensava bé en una assemblea en què els missatges de WhatsApp dels directius bullien a mesura que veien com els socis que intervenien en l’assemblea deixaven clar que no volien el nou escut.

La decisió de treure la proposta de l’ordre del dia es va improvisar ràpidament amb missatges entre els directius i empleats que eren a la graderia del Palau Blaugrana, per evitar que fos votat. Perquè, en cas de triomf del no, difícilment s’hauria pogut proposar un referèndum després. D’aquesta manera, el club guanyava temps per defensar un projecte de moment poc popular. La majoria dels compromissaris que hi van participar van defensar que les sigles FCB de l’escut no s’havien de tocar argumentant motius de tradició, història i sentimentals. Els mateixos arguments que defensa el col·lectiu de socis Seguiment FCB, que abans de l’assemblea ja havia reclamat que es votés en contra del nou escut. El portaveu de Seguiment FCB, Marc Cornet, considera que la votació s’hauria d’haver dut a terme i el que sol·liciten ara és “poder formar part del procés de reflexió de la junta que acabarà en un referèndum”.

Una votació amb la meitat dels socis

El punt més controvertit i pel qual Seguiment estudiarà com demanar explicacions al club, però, no és el del nou escut, sinó la ratificació en grup de quatre nous membres a la directiva, entre ells Marta Plana, patrona de Juntos Sumamos, fundació en contra del dret a decidir. Aquest col·lectiu denuncia que, malgrat haver mantingut dimarts passat una reunió amb Jordi Calsamiglia, secretari de la junta directiva, en què els havia assegurat que hi hauria un torn d’intervencions abans de la votació de la ratificació d’aquests directius i que seria individualitzada, al final no va passar ni una cosa ni l’altra. “Sense deixar de banda el fet que la votació es va fer just després de la pausa per dinar i que, per tant, dels gairebé 1.000 socis acreditats llavors només van poder votar uns 500, tenint en compte que alguns no van poder tornar a entrar perquè la votació ja estava en curs”, lamenta Cornet, alhora que opina que “no és casualitat” que aquesta votació es fes en aquest moment i sense l’habitual torn d’intervencions, un fet pel qual Seguiment FCB demanarà explicacions al club.

Dissabte també es va viure una assemblea complicada per una junta que no s’esperava perdre la reforma del topall per demanar préstecs, un fet que es pot llegir com un vot de càstig dels socis arran de l’enrenou amb el tema de l’escut. Des de Seguiment FCB no consideren que mantenir el topall de préstec fixat al 10% del pressupost sigui un impediment per a projectes de gran envergadura, com l’Espai Barça. “El club pot demanar crèdits superiors als 10% del pressupost, però hauran de ser aprovats en una assemblea extraordinària. Un exercici democràtic en un club que pertany als seus socis”, conclou Cornet.