L'Atlètic també rellisca i empata a Vila-real (1-1)

L'Atlètic de Madrid tampoc aixeca cap després de l'aturada per seleccions en una Lliga que segueix farcida de sorpreses. El conjunt de Diego Simeone ha desaprofitat l'oportunitat d'assaltar el liderat i ha sumant el cinquè entrebanc en nou jornades, aquest cop contra el Vila-real (1-1) en un partit amb dos gols de laterals. Filipe Luis ha anotat el primer gol de cap de la seva carrera a l'inici de la represa i, pocs minuts després, Mario Gaspar ha equilibrat les forces.

L'empat, però, ha acabat sent el mal menor d'un Atlètic que s'ha encomanat a Oblak, el gran heroi del partit. El porter eslovè ha salvat primer una doble ocasió molt clara de Gerard Moreno i Pablo Fornals. Pocs instants després, amb el conjunt matalasser tocat pel gol, ha protagonitzat una de les intervencions més destacades d'un porter en aquesta Lliga: en un mà a mà amb Bacca, el colombià s'havia desfet del porter, que mig caient al terra ha aconseguit estirar prou la mà per desviar lleugerament la pilota i allunyar-la del radi d'acció del davanter del Vila-real, que ha desaprofitat l'ocasió.

El conjunt groguet no ha defallit en l'intent, i ho ha seguit intentant. Ekambi, que ha entrat per un Bacca lesionat pocs minuts després d'entrar al camp, ha habilitat Jaume Costa, que ha centrat des de dins de l'àrea una pilota perfecta per a Moreno, que ha estat molt a punt d'empènyer-la al fons de la xarxa. El Vila-real ha acabat el partit agradant-se després d'un primer temps més conservador contra un equip inoperant en atac que només ha anotat dos gols en els últims tres partits i que, malgrat tot, ha acabat molt a prop de la victòria, ja que Lemar ha desaprofitat una claríssima ocasió a falta de pocs segons per al minut 90, en què ha rematat lleugerament desviat amb el cap una gran centrada de Juanfran.