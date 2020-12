El bon balanç defensiu permet l’estabilitat del Girona

Aquest mes de desembre el Girona no ha encaixat cap gol. Entre Lliga i Copa, entre Juan Carlos i Arijanet Muric, els blanc-i-vermells acumulen cinc partits amb la porteria a zero. Lògicament l’equip també encadena cinc duels sense perdre (quatre triomfs i un empat), perquè una cosa porta a l’altra. L’estabilitat a la part alta de la classificació -s’ha passat de mirar el descens de reüll a estar empatat amb el sisè classificat- coincideix amb el fet d’haver-se fet grans al darrere. No passava tantes vegades des del curs 2009-10, amb Narcís Julià a la banqueta. Els porters d’aquella època eren Albert Jorquera i Dani Mallo, que també van estar-se un mínim de 450 minuts sense recollir cap pilota de les xarxes.

La visita a Tenerife (21.30 hores, Movistar LaLiga) serà l'última aventura d’un 2020 en què Montilivi ha recordat que no tot són rialles, a la vida. La frustració que es va viure amb el no ascens i els continuats laments pensant en el passat han sigut la constant d’un Girona que amb Francisco ha trobat l’esperit competitiu. I això que l’andalús podria escriure un llibre amb les estrambòtiques situacions que li ha tocat contrarestar. Amb la recuperació d’efectius i els resultats a favor, però, s’han renovat els ànims. Tancar l’any amb una nova victòria seria el comiat perfecte.

“La dinàmica està sent bona, i volem acabar així. Estem donant-ho tot de la nostra part, hem de continuar rendint com fins ara”, assegura el tècnic, que donarà vacances fins al dia 30 i va repartir minuts en la victòria contra la Segoviana a la Copa amb els jugadors menys habituals. De refiar-se del Tenerife, situat en la zona de descens, però, ni parlar-ne. “No passa pel seu millor moment, però té grans futbolistes. Ens exigiran i estem conscienciats. Ens neguem a pensar en altres equips, altres resultats i res que s’escapi del que podem controlar”. ¿Què caldrà fer, per sortir-ne amb els tres punts? “Haurem d’estar bé defensivament i ser creatius en camp contrari, generant ocasions i anant a buscar la victòria”, afegeix Francisco, que va tenir temps de lloar l’evolució de Santi Bueno, que s’ha fet amb un lloc a l’onze titular. “No el coneixia i m’ha agradat molt descobrir-lo. L’any passat no va tenir minuts, però per les baixes que hem tingut li ha tocat jugar i ho ha aprofitat. Està creixent, amb un rendiment alt”.

Un resultat negatiu de vuit milions

La junta general d’accionistes ha aprovat els comptes anuals corresponents a la temporada passada i els previstos per a l’actual: si a la 19-20 es va mantenir l’equilibri pressupostari, ara el pressupost és de 23,8 milions d’euros, tot i que intueix un resultat negatiu de prop de vuit milions, que seran menys si abans de finalitzar l’exercici comptable, el pròxim 30 de juny, aconsegueix nous ingressos amb els diferents acords de patrocini i comercials amb els quals negocia, o traspassa futbolistes. El Girona ho argumenta per la forta caiguda d’ingressos, una xifra que s’aproxima als quinze milions. El club blanc-i-vermell, que estudia fer una ampliació de capital, ha construït la plantilla amb part del límit salarial corresponent al curs vinent. Una mesura aprovada per la Lliga, que va obligar a presentar un pla financer que acrediti que està capacitat per fer front a la situació.