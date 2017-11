El Barça B empata a casa i ja porta set partits sense guanyar (1-1)

El Barça B ja porta 7 jornades sense guanyar, després d’empatar a casa contra l’Almeria (1-1). Els homes de Gerard López han dut el pes del partit a la primera part, però el gol no ha arribat fins la segona, quan l’hondureny Lozano ha aconseguit batre René després d’una jugada de Palencia.

540x306 Aleña, en acció contra l'Almeria / LFP Aleña, en acció contra l'Almeria / LFP

Als 64 minuts però, l’Almeria ha empatat de penal gràcies a Verza, penal molt protestat per Ortolà, qui ha estat amonestat. L’Almeria s’ha limitat a defensar el punt malgrat acabar amb 10 homes per vermella a Tino Costa. El Barça B queda un punt per sobre de la zona de descens, on segueix l’Almeria.