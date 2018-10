Lenglet: "La pressió també està a l'ADN del Barça"

Un dels protagonistes del Barça-Inter, Clement Lenglet, ha qualificat de "bon resultat" el triomf contra l'Inter. "Arribar amb 9 punts en tres jornades és un pas important. No estem classificats, però hi estem a prop". Preguntat pel moment de confiança com arribarà el Barça al Clàssic, ha assegurat que "sempre és millor preparar un partit amb una victòria en el partit anterior, ho hem fet bé, també en el joc, però el Clàssic serà un partit molt diferent".

Lenglet ha destacat la solidesa del bloc blaugrana: "Hem jugat molt bé tots junts, així costa que els rivals ens facin mal. Hem fet una bona pressió, amb una recuperació molt alta per no deixar-los respirar. Això també està a l'ADN del Barça". El francès, preguntat per les dues ocasions que ha tingut, ha deixat clar que li agradaria estrenar-se com a golejador blaugrana: "Avui no ha estat el moment, caldrà esperar. A veure si ho faig contra el Madrid". Sobre l'absència de Messi, ha reconegut que sempre prefereixen jugar amb ell, però durant aquestes tres setmanes "caldrà buscar la millor solució perquè no es noti la seva baixa".

També ha parlat en zona mixta Sergio Busquets, que ha elogiat el seu company al mig del camp, Arthur, amb qui cada cop té millor sintonia: “ Juga amb ell és un plaer. S’està adaptant molt ràpid. Es gira bé i proteteix molt bé la pilota. Tàcticament s’està adaptant encara perquè el joc del Barça és diferent al del Brasil, però llegeix molt bé el joc. Cada cop ho entendrà millor”.