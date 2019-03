“Se’ns ha penjat el cartell de favorites però l’LSK és un gran rival”

El perill és creure-s’ho abans d’hora. És imaginar que, perquè el sorteig ha deixat els escuts més potents a l’altra banda del quadre (Lió, Wolfsburg, Chelsea, PSG), la final de Champions ja està garantida. “Se’ns ha penjat el cartell de favorites sense valorar quin nivell té el rival. Ningú ha vist jugar l’LSK Kvinner, però ja es dona per fet que guanyarem. No serà senzill, l’LSK és un gran equip”. El tècnic Lluís Cortés ha intentat calmar l’eufòria que ja reserva els bitllets per a la final del 18 de maig a Budapest i defineix com un conjunt “dur i fort” l’adversari noruec que se les haurà amb el Barça a l’anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, aquest dimecres al Miniestadi (19 h, Barça TV / #Vamos). “És el millor equip de la lliga noruega, un país de molta tradició de futbol femení. Noruega ve de guanyar l’Algarve Cup i hi havia vuit jugadores de l’LSK. Té nivell, té jugadores interessants i físicament està molt preparat”.

Ha de sonar més com a respecte que com a por, perquè l’equip arriba bé, sobretot després de la victòria davant l’Atlètic de Madrid al Wanda. La ressaca després d’un dia històric ha sigut bonica i en cap cas una relaxació. “N'hem sortit reforçades, vam guanyar al Wanda en un dia que és una festa i ho vam fer amb bones sensacions i convencent. Tenim molt clar quin és el camí”, ha dit el tècnic. Ha insistit en el mateix missatge Sandra Paños: “Portem unes quantes setmanes treballant bé, traient bons resultats i sentint-nos bé en els partits. Estem motivades, amb ganes de jugar la Champions”. La portera blaugrana admet que tenen “la via fàcil” després del sorteig però prefereix “anar partit a partit”.

La manera d’afrontar el duel contra l’LSK és clara: “Jugarem el nostre joc, cada cop defensem millor els rivals que ens juguen directes”, adverteix Paños, que reconeix que la diferència física que abans espantava ara ja no ho fa. També Cortés reforça la necessitat d’expressar-se amb l’estil Barça per “solucionar el primer partit i deixar l’eliminatòria tan bé com puguem per a la tornada”.

Omplir el Mini abans de reclamar el Camp Nou

Ha sigut inevitable que es preguntés per la possibilitat de jugar algun dia al Camp Nou. Ningú al vestidor blaugrana nega que seria “una il·lusió molt gran”, però abans s’ha de consolidar l’afició del dia a dia. “No hem vist mai el Miniestadi ple aquesta temporada. És el que em faria il·lusió, ara mateix. Hem d’omplir-lo cada dia, i quan ho fem el Camp Nou s’obrirà sol”, ha comentat l’entrenador balaguerí. “Animo la gent perquè ens vingui a veure, sobretot els que mai han vist un partit de futbol femení. Volem demostrar que nosaltres també podem fer una bona festa".

Diferent preparació

Un altre dels aspectes a tenir en compte en la prèvia del Barça - LSK Kvinner és que l’equip noruec arrenca ara la temporada. El fred i la neu obliguen a parar la competició al seu país i tot just aquest cap de setmana s’estrena la primera jornada. Això deixa unes coses bones i unes altres de menys positives per a les catalanes: “Nosaltres arribem amb més rodatge, és cert, però també ho és que hem preparat el partit en només dos dies. Elles fa sis setmanes que preparen aquest dia”, ha comentat Cortés. El seguiment que s’ha pogut fer des de l’'staff' ha acumulat alguns partits de la temporada passada i alguns dels amistosos que ha disputat. L’LSK ha fet una estada a Turquia i ha canviat algunes jugadores respecte a la temporada passada. Alguns dels tècnics també van desplaçar-se a l’Algarve Cup per veure en directe el nivell individual de les internacionals noruegues.

“Il·lusió, no obligació”

Finalment, Lluís Cortés ha matisat que l’objectiu del club segueix sent dominar les competicions a Espanya i que la Champions “no és una obligació”. “És un premi, és una competició extra per donar-nos a conèixer. Jugarem amb la màxima ambició i ganes d’arribar a semifinals”.

Cinc baixes

Per al partit, el Barça tindrà les baixes d’Asisat Oshoala, lesionada contra l’Atlètic de Madrid, Steph van der Gragt, que va tornar de l’aturada FIFA amb problemes, Patri Guijarro, que segueix recuperant-se de la seva intervenció, i Bárbara Latorre i Gemma Gili, que, tot i que ja tornen a entrenar-se amb l’equip, encara no estaran disponibles.