El Barça defensa el mosaic del clàssic argumentant que crea "obres d'art"

"Només amb el teu propi estil pots crear una obra d'art admirada per milions ". Amb aquestes frases ha explicat el Barça el lema de "We color football" ("Donem color al futbol"), que apareixerà, en forma de mosaic, instants abans del clàssic d'aquest diumenge al Camp Nou. "El clàssic és un dels partits més especials de la temporada, el millor moment per explicar al món que amb el nostre estil de joc, reconegut arreu del món, donem color al futbol", explica el club.

El conjunt blaugrana treu pit d'aquesta manera del seu estil de joc, reconegut en els últims anys per molts seguidors de futbol. A través d'un vídeo publicitari, el Barça va posant color a una acció del conjunt blaugrana en una jugada a mesura que avança. L'espot acaba amb el Camp Nou vist des del cel enquadrat en un marc clàssic daurat.