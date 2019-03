Rubi: "No hem sortit a defensar, sinó a fer que el rival no estigués còmode"

Després de perdre el derbi, l'entrenador de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', ha reconegut que marxa "satisfet" amb la imatge que ha mostrat el seu equip al Camp Nou. "L’equip ha sortit convençut que hi podia sumar, aquí. Hem estat molt posats en el partit i concentrats. Hem arribat fins al final amb opcions. Hem demostrat que estem en un gran nivell, i per a mi això és l’important", ha explicat el tècnic maresmenc, que ha deixat clar que la seva idea no era sortir a defensar: "No hem sortit a defensar. Hem sortit a fer que el rival no estigués còmode i a intentar atacar, però és molt difícil, perquè pressionen molt, i una pèrdua en zona prèvia és complicada. Ens està costant molt generar ocasions, però no és perquè tinguem una mentalitat defensiva".

El preparador blanc-i-blau ha explicat que ha intentat replicar el que han aconseguit equips com el Girona, el Betis, el Valladolid o el Rayo apostant per una defensa de cinc: "Tots van arribar amb vida fins al final. El pla en la part defensiva ha sortit gairebé perfecte. En la part ofensiva no ha sortit com m’hauria agradat. Amb una defensa de quatre és complicat defensar contra el Barça. Amb la defensa de cinc els hem incomodat molt. És una pena l’encert que tenen en les faltes directes contra nosaltres". Precisament sobre aquest gol encaixat, el de falta de Messi, Rubi ha comentat que prefereix que arribi així i no pas de jugada: "Havia comentat al vestidor que preferia que ens marquessin de falta que no pas amb un gol de jugada cuinat arribant a dins de l’àrea. La falta no ha sigut tan magistral com la de la primera volta i la podríem haver solucionat nosaltres".

Menys satisfet s'ha mostrat el tècnic espanyolista amb la manera com els han sortit les coses en atac: "Sabent que no era fàcil sortir al contraatac per la pressió que fan, havíem treballat sortir més al contraatac i, quan passéssim del mig del camp, intentar tenir més pilota. No és fàcil. També buscar l'esquena dels laterals rivals. Havíem preparat moltes coses". Rubi també ha deixat oberta la possibilitat de "donar continuïtat" a aquest sistema en les pròximes jornades. "Veurem què fem contra el Getafe. Anem fent coses així per incomodar el rival i desenvolupar el nostre futbol".

Sergio García lamenta el gol de falta

Per a Sergio García, ha estat "una llàstima" la derrota després d'haver "treballat molt bé" un partit on han estat vius fins el gol de falta. "Havíem de complicar-li les coses i així ha estat fins a la falta, no hem tingut sort, hem xocat entre nosaltres, hem treballat bé però és una pena pel resultat", ha comentat. Preguntat per la jugada del gol, ha reconegut que Víctor Sánchez "tenia la consigna d'anar a tapar la pilota". L'atacant del Bon Pastor ha lamentat haver desaprofitat una bona oportunitat per puntuar al Camp Nou: "Són molts anys que l'equip no guanya aquí, era el dia idoni, no estaven tenint ocasions però cal mirar al futur i l'any vinent intentar tornar a guanyar".