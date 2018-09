Girona, Eibar i Osca, els únics de Primera que encara no han guanyat el Barça

Els 12.231 assistents dimecres a Butarque tardaran en oblidar la remuntada protagonitzada pel Leganés davant del Barça. No només es tractava de la seva primera victòria del curs, sinó que aquest triomf significava el primer de la història de l'entitat en Lliga contra el conjunt blaugrana. Els quatre precedents entre els dos equips havien acabat amb el mateix signe: victòria del Barça. Els madrilenys, malgrat tot, havien marcat en tres dels quatre duels anteriors. Enguany, per primer cop, n'han anotat dos.

Amb aquesta victòria, el Leganés s'ha esborrat de la llista d'equips que mai havien derrotat els blaugranes en un partit disputat a Primera Divisió. En l'actual Lliga hi ha tres conjunts que encara no ho han aconseguit mai: l'Osca, l'Eibar i el Girona. Els primers només s'hi han enfrontat un cop, fa unes setmanes al Camp Nou: van començar guanyant, però en van sortir escaldats (8-2). Els eibarresos s'han mesurat en fins a vuit ocasions amb el Barça, però tots els partits han acabat amb triomf dels culers. El balanç golejador, a més, és clarament desigual: 28 gols marcats i quatre d'encaixats per als blaugranes.

Els homes de José Luis Mendilibar encara hauran d'esperar al gener per poder trencar aquesta estadística. Els gironins, en canvi, ho van tenir molt a prop aquesta setmana en la visita al Camp Nou. Després de les dues golejades encaixades el curs passat en la seva estrena a Primera (0-3 a Montilivi i 6-1 a Barcelona), el Girona va plantar cara i, durant 12 minuts, fins al 2-2 final anotat per Piqué, va estar guanyant al feu blaugrana.

A banda d'aquests dos clubs, 14 més no han pogut guanyar mai el Barça en un partit de la màxima categoria del futbol espanyol. Entre aquests, dos de catalans: el CD Condal (un empat i una derrota) i el Nàstic (dos empats i sis derrotes). Tampoc saben què és tombar el Barça conjunts com el Xerez, el Logronyès, l'Extremadura, el Recreativo, la UD Almeria, l'AD Almeria, la Cultural Lleonesa, l'Alcoià, el Real Unión d'Irun, el Mèrida i l'Atlètic Tetuán. En el sentit oposat, el Madrid (72 victòries), l'Athletic (59) i l'Atlètic (50) són els tres equips que més triomfs han obtingut contra el Barça.