Segons Football Leaks, Neymar va costar 252 milions al PSG

Una nova filtració de Football Leaks assegura que Neymar va costar 252 milions d'euros al PSG, en lloc dels 222 que figuraven en la clàusula de rescissió que tenia sent jugador del Barça. A banda de la xifra que va pagar al conjunt blaugrana, segons aquest portal, el PSG va pagar 10,7 milions de comissió a cadascun dels dos agents de Neymar: el seu pare i l'israelià Pini Zahavi. Aquest experiodista esportiu va deixar la professió el 1988 per dedicar-se a ser agent, i va obtenir una gran fama gestionant les carreres de Marcelo Salas o Rio Ferdinand, entre d'altres.

El PSG, a més, hauria pagat 8,7 milions al Santos com a contribució solidària al club que el va formar. Aquesta xifra representa el 5% del total del traspàs que la FIFA exigeix que s'aboni al club formador del jugador. En total, per tant, la xifra final són 252 milions, 30 més dels anunciats. A més, revela que el salari són 30 milions nets per temporada: un fix de 25,5 milions i 4,5 més com a prima ètica que se sumaria al fix sempre que Neymar mostri un compromís amb els valors del club. Això inclou "el deure de saludar els aficionats i agrair-los el suport després de cada partit".

Football Leaks, a més, revela que el conjunt francès paga els impostos d'almenys 9 dels seus millors jugadors, entre els quals Neymar i Mbappé. La xifra d'aquest concepte ascendeix a 66 milions anuals.