El Barça goleja el Màlaga i dormirà líder de la Lliga Iberdrola

Potser és simbòlic, però durant unes hores el Barça liderarà la Lliga Iberdrola. De moment, serà un lideratge provisional, fins que l'Atlètic de Madrid jugui el seu partit davant l'Sporting de Huelva (demà diumenge a les 12 h) i sumi o no els punts que corresponguin al seu caseller, però en el seu duel, el Barça ja ha fet els deures. I els ha fet amb claredat: golejada per 6-0 al Màlaga a Sant Joan Despí.

Mariona Caldentey ha obert el marcador al minut 25, després d'un inici en què no s'havia trobat l'encert ofensiu d'altres dies. De fet, fins a la segona meitat no s'ha pogut ampliar la renda. Després del pas per vestidors, el Barça ha respirat tranquil amb les dianes d'Alexia Putellas i Toni Duggan. Marta Torrejón i Andressa Alves (2) han completat el triomf amb el definitiu 6-0.

El pitjor del partit ha sigut la lesió de Vicky Losada, que ha hagut de ser substituïda després d'un fort xoc amb Sandra Paños.

El pròxim partit del Barça serà aquest dimecres contra el Madrid, en una jornada que les blaugranes han hagut d'avançar per encaixar en el calendari l'anada de semifinals davant el Bayern Munic.