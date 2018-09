El Barça Lassa d'handbol s'estrena al Palau Blaugrana

El Barça Lassa, després d'un inici de la lliga molt fort diumenge passat a la pista del BM Alcobendas (24-50), s'enfronta aquest diumenge (17:00 hores) al Palau Blaugrana al Liberbank Cuenca en la qual serà la presentació dels nous fitxatges de la temporada. "Tenim ganes de jugar ja al Palau Blaugrana. Sabem que l'horari no ens va ajudar gaire, però per a nosaltres jugar al Palau, davant la nostra afició, és un plaer" ha explicat el tècnic Xavi Pascual.

Després del debut dimecres a la Lliga de Campions a la pista del Rhein Neckar Lowen amb una derrota (35-34), ara l'equip de Xavi Pascual disputarà un partit cada 72 hores i per aquest motiu, el tècnic ha configurat una plantilla amb 18 seniors a la qual es poden afegir diversos joves del Barcelona 'B'.

Hi ha gran expectació per veure evolucionar els cinc nous fitxatges: Ludovic Fábregas, Thiagus Petrus, Gilberto Duarte, Casper Mortensen i el porter Kevin Möller, tots jugadors contrastats, malgrat la joventut d'alguns, per formar una plantilla compensada i amb l'objectiu de cada temporada que és lluitar per tots els títols i, en especial, el de la Lliga de Campions.

Per al partit de diumenge, el tècnic blaugrana té tota la plantilla disponible i, com s'ha avançat, haurà de descartar dos jugadors (davant el Rhein Neckar van ser Kamil Syprzak i Yanis Lenne), tenint ja en compte que dimecres que ve haurà de viatjar, en lliga Asobal, a Valladolid i dissabte rebrà, en Lliga de Campions, al Veszprém hongarès al Palau.

A ells se sumen jugadors de qualitat com el lateral brasiler Thiago Alves (99 gols la temporada passada), el lateral esquerrà exblaugrana Ángel Montoro, el veterà central Oscar Río, el jove extrem esquerre de Conca Sergio López o el centrar de Terrassa Francisco Javier Castro, també format en el FC Barcelona.