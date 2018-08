Messi, sobre la Champions: "Ens vam quedar amb l'espina clavada de la Champions, farem l'impossible per recuperar-la"

En el primer parlament al Camp Nou com a capità del Barça, Leo Messi ha deixat clar quin és el gran desig de l'equip blaugrana la propera temporada: "L'any passat va ser molt bo amb la Lliga i la Copa, però tots ens vam quedar amb l'espina clavada de l'eliminació de la Champions, sobretot per la manera com va anar. Farem l'impossible per recuperar aquesta competició tan bonica i portar-la altra vegada cap aquí aquest any".

Una frase que li ha comportat una gran ovació del públic del Camp Nou minuts abans de començar el Trofeu Joan Gamper contra el Boca Juniors. L'argentí ha donat la benvinguda a les noves incorporacions: "Hem fet una plantilla que il·lusiona. Els nous fitxatges ens ajudaran a ser millors del que érem". Messi, a més, ha tingut unes paraules de record per tres excompanys que el van precedir com a capitans del Barça: "Per a mi és un orgull molt gran ser el capità. Sé el que comporta ser capità d'aquest club. He tingut la sort de tenir grans exemples com Puyol, Xavi i el gran Iniesta, a qui trobarem molt a faltar aquest any".

També ha parlat Ernesto Valverde, que ha desitjat que la Supercopa d'Espanya aconseguida a Tànger contra el Sevilla "no sigui l'últim títol" de la temporada. "Comptem amb el talent d'aquests extraordinaris jugadors. Junts som molt més forts. Us esperem en aquest camp", ha dit el tècnic basc per convidar els aficionats a omplir el Camp Nou aquesta temporada.