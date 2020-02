Un Barça ple de debuts derrota el Sevilla

Passaven uns minuts de dos quarts de dues quan va rebre un missatge. Un d'aquells whatsapps que et canvien la vida, el que sempre has somiat que rebries algun dia. El primer equip tenia baixes d'última hora (Van der Gragt va afegir-se als KO de Jenni Hermoso, Mariona, Hamraoui, Graham Hansen i Falcón) i Lluís Cortés necessitava un efectiu extra per completar la convocatòria. Ella va somriure, va trepitjar fort per comprovar que les molèsties al turmell s'havien resolt de cop i va entrar a La Masia, on l'esperaven per dinar. L'edifici va impregnar-se, de cop, de tota la simbologia blaugrana: el debut amb el primer equip era a tocar. Les 24 hores més especials de Bruna Vilamala s'han completat aquest dissabte, quan al minut 90 –a tocar de les dues del migdia–, i amb el 31 a l'esquena, ha picat de mans amb Lieke Martens i ha trepitjat la gespa de l'estadi Johan Cruyff. Eren els primers segons amb el primer equip per a l'atacant de Borgonyà, que només té 17 anys.

La davantera del Barça B, Bruna Vilamala, completa la convocatòria del primer equip #BarçaSevilla #FCBFemeni #BarçaSevilla pic.twitter.com/YJ1x5Q6ruF — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) February 1, 2020

L'entrada de Bruna al camp ha sigut la dolça cloenda del triomf còmode del Barça per 3-0 davant del Sevilla. L'equip blaugrana ha resolt amb bona nota la visita del conjunt andalús, que ha mantingut la resistència defensiva durant la primera meitat. Però un penal a la represa transformat per Alexia Putellas ha aclarit el panorama per a les locals, que després han liquidat el partit amb les dianes d'Asisat Oshoala i Patri Guijarro. Tres gols de tres habituals, en un dia ple de novetats a l'onze de Lluís Cortés. Les baixes i un calendari atapeït a l'horitzó obligaven el tècnic a remoure la plantilla, i el balaguerí no ha dubtat en donar minuts a les menys titulars. Als laterals han jugat Melanie Serrano (que s'ha lesionat al final) i Ana Crnogorcevic (reforç d'hivern), i com a extrem dret ha sigut titular Candela Andújar, que precisament havia debutat contra el Sevilla el desembre del 2017, fa dues temporades.

651x366 Candela Andújar salvant l'entrada d'Olga Carmona al Barça-Sevilla / LALIGA Candela Andújar salvant l'entrada d'Olga Carmona al Barça-Sevilla / LALIGA

Amb el partit ja encarrilat, també han tingut participació Clàudia Pina, que va acumulant minuts de mica en mica, i Carla Armengol, que havia debutat a la Champions però que encara estava inèdita a la Primera Iberdrola. Ella també ha vist premiada la seva progressió al club, i fins i tot hauria pogut fer gran el seu dia amb un gol, però la seva rematada ha sigut massa tova.

651x366 Claudia Pina lluitant per la pilota amb Nagore Calderón al Barça-Sevilla / LALIGA Claudia Pina lluitant per la pilota amb Nagore Calderón al Barça-Sevilla / LALIGA

Al final del partit, i sense comptar els noms d'Aitana Bonmatí, Vicky Losada o Alexia Putellas, el Barça tenia damunt la gespa quatre jugadores joves formades al planter: Candela, Pina, Armengol i Bruna. Els tres primers casos són apostes clares del cos tècnic actual, que des de l'estiu les ha integrat plenament a la dinàmica del primer equip, mentre que el cas de Vilamala reforça l'aposta de l'entitat amb les jugadores en formació. Com Bruna, tres jugadores més (Jana Fernández, Vicky Adrianova i Ari Mingueza) estudien a La Masia a la tarda i puntualment s'entrenen amb la primera plantilla. Somien i tenen el telèfon a punt pel que pugui ser i per quan sigui.