Rakitic: "L’aturada ens anirà bé per agafar forces"

"És una pena no sumar els tres punts després d'haver estat molt superiors. Hem començat malament, però hem estat millor equip". Així ha valorat Ivan Rakitic l'empat del Barça a Mestalla, on segons el seu criteri el conjunt blaugrana ha estat per sobre "d'un dels millors de la Lliga i al seu camp".

El migcampista croat ha lamentat la facilitat amb què el Barça rep gols: "És una pena que l'equip amb tant de treball el castiguin tant fàcil. El primer gol és una pena, un córner a mitja alçada". Rakitic també ha posat èmfasi en el desgast físic que pateix l'equip, que fa pocs dies va jugar un exigent partit a Wembley: "Espero que aprofitem l'aturada per reforçar-nos bé, agafar forces i descansar. El desgast no és res nou, portem molts partits i viatges, cada tres dies un partit. Tenim ganes que torni la Lliga després de l'aturada".

Sobre com d'ajustada està la classificació, Rakitic ha explicat que "és bonic veure que tots els equips lluiten per estar amunt, no es pot guanyar cap partit fàcil".

"Avui jugàvem a Mestalla, on no és fàcil guanyar. No esperàvem rebre un gol al primer minut, després li hem agafat el temps al partit amb possessió. Hem generat, però no hem aconseguit el segon", ha apuntat Gerard Piqué, que ha reconegut que, xifres en mà, "l'equip és més vulnerable". "Hem d'aconseguir més confiança darrere, perquè des de sempre el Barça és un equip molt ofensiu, però darrere ha de ser molt sòlid. Hem de millorar a nivell individual i col·lectiu", ha afegit. "Jo em trobo bé, sé que hi ha gent que em té ganes, a Madrid i a Barcelona, molts me la tenen guardada, però és part del joc i hi estic acostumat. Que aprofitin, que surtin de la cova i que els toqui el sol, que això ja canviarà", ha explicat, tirant de sarcasme, preguntat per les crítiques. El central també ha enviat un missatge sobre les culpes llançades a la defensa: "La plantilla està confeccionada així".

També ha parlat en zona mixta Nelson Semedo: "Ells han començat bé, però ens hem refet i hem acabat bé. Sempre hem intentat de buscar el segon, però ja està, cal pensar en el proper partit". El lateral s'ha referit al gol de Garay: "El seu gol ha estat de mala fortuna, hi ha un desviament que ens deixa a tots sense reacció. Cal millorar en aquest aspecte i seguir endavant". Preguntat pel liderat perdut, ha explicat que el vestidor blaugrana "no mira els altres equips". "Anem segons però volem anar primers, volem renovar el títol de Lliga i farem tot el que puguem per fer-ho", ha afegit el lateral portuguès, que ha apuntat que és Valverde qui decideix bolcar més el joc per l'esquerra que per la dreta.