L'AFE es reuneix amb Tebas i manté el seu rebuig al Girona-Barça dels Estats Units

El president de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo, ha mostrat aquest matí la seva oposició a la disputa del Girona-Barça als Estats Units després de reunir-se amb Javier Tebas. Aganzo ha assistit a la seu de La Lliga per abordar el tema. La setmana vinent hi haurà una segona trobada, segons ha indicat el president del sindicat.

"Analitzarem la informació que ens faciliti La Lliga i en el cas que no arribem a un acord seguirem amb el nostre procés. Tebas i jo tenim en una perspectiva molt diferent. Jo crec que els aficionats han de gaudir l'esport tranquil·lament, que es puguin desplaçar a veure el seu equip. Tot no ha de ser drets de televisió i beneficis al Japó i als Estats Units ", ha comentat Aganzo després de la reunió.

L'exjugador creu que Tebas no canviarà la seva postura: "Veu el futbol com un negoci on els futbolistes i els aficionats ara mateix no tenen un paper important. Realment l'aficionat ha de sentir-se estimat. Un dilluns, jo i els jugadors pensem que no és el dia per jugar el partit, però estem esperant informació de totes les parts. Nosaltres seguim en la mateixa línia perquè això afecta a tots els futbolistes d'Espanya. Aquest any pot ser un Girona-Barça i la temporada vinent un altre partit", ha apuntat.