Abidal: “Tinc experiència, conec bé el vestidor i puc ajudar en el dia a dia"

El Barça ha presentat aquest migdia Éric Abidal com a nou secretari tècnic del club. “És un plaer tornar a la meva segona casa. Tinc experiència, conec bé el vestidor i puc ajudar en el dia a dia", ha dit l'exfutbolista.

Abidal relleva Robert Fernández, que acabava contracte, i que no ha renovat perquè el club volia obrir "una nova etapa", segons ha explicat Pep Segura, el mànager esportiu i l'encarregat de prendre la decisió. "Abidal té molta vinculació amb la plantilla, coneix el mercat futbolístic internacional i està molt vinculat amb el mercat francès", ha afegit el mànager. De fet, Segura ha reconegut que centraran bona part dels esforços en França, un dels països que més nodreix els clubs de jugadors en el panorama internacional.

Durant la presentació no s'ha parlat de noms propis, exceptuant Griezmann, on el vicepresident Jordi Mestre ha reconegut "malestar" per com es va gestionar el cas i ha cridat a files Piqué i Umtiti per parlar-ne després del Mundial. Però més enllà d'aquesta declaració, els representants del club no n'han volgut parlar més.

Abidal ha explicat que no trencarà amb la planificació esportiva que havia estat fent Robert Fernández de cara a la temporada vinent, principalment perquè l'havia feta amb l'entrenador. "Potser haurem de modificar algun detall i ja prendrem les decisions en el moment que toqui", ha dit el nou secretari tècnic, que també ha explicat que ja ha parlat amb el Txingurri per seguir treballant de cara al curs vinent.

L'exjugador, que estava a la candidatura de Joan Laporta a les eleccions del 2015, ha afegit que ha parlat amb l'expresident i ha assegurat que el canvi no suposa cap incomoditat. "Sempre he dit el mateix, jo soc del Barça i ho vull donar tot al club".

El futur de la Masia

D'altra banda, a la presentació s'ha parlat de la Masia, i en concret de la fuga de talent o les dificultats perquè pugin jugadors del filial. "El més important són els resultats però la metodologia i la filosofia del club no ha canviat", ha comentat Abidal, que ha tret ferro al fet que faci temps que cap jugador del B no s'hagi consolidat. "Són èpoques. Quan pugen molts jugadors de la base al primer equip és molt difícil que després en puguin arribar de nous, però nosaltres mai canviarem la filosofia".

En aquest mateix sentit, Pep Segura s'ha fet ressò de les paraules de Leo Messi on criticava que no es cuidés tant el planter. El mànager esportiu ha dit que ell va "interpretar diferent" el comentari i que, segons ell, "Messi està content" per la línia de treballar. Ara bé, Segura s'ha defensat de la fuga de talent dient que no és un problema dels jugadors sinó dels representants. "No estem disposats a acceptar les primes d'un milió, un milió i mig o fins a dos milions que ens demanen els representants. Estan venent els jugadors al millor postor i aquesta no és la nostra filosofia".

L'organigrama

Amb l'entrada d'Abidal, Segura també ha confirmat l'organigrama esportiu. Amb ell com a mànager, Éric Abidal i Ramon Planes s'encarregaran del primer equip, José Mari Bakero i Guillermo Amor seguiran treballant amb el futbol professional (Barça B i juvenils), Jordi Roura i Aureli Altimira seguiran al futbol formatiu (categories inferiors) mentre que Markel Zubizarreta s'encarregarà del futbol femení.