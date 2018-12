Aleñá passa a ser jugador del primer equip del Barça

El Barça ha inscrit Carles Aleñá a la Lliga com a jugador del primer equip. Aleñá lluirà el dorsal 21 a partir d’aquest moment i ocuparà la fitxa de Rafinha Alcántara, lesionat de llarga durada. D’aquesta manera, el futbolista format a la Masia, que fins ara ja estava en dinàmica del primer equip però tenia fitxa del filial per poder jugar amb el Barça B per tal d'agafar ritme després de la lesió que va sofrir al mes de juny, passa a ser jugador del primer equip a tots els efectes.

Aquesta notícia culmina el bon moment de Carles Aleñá, que va marcar el seu primer gol a la Lliga diumenge en la victòria (2-0) del Barça contra el Vila-real. El de Mataró ha disputat un total de 10 partits amb el primer equip (cinc a la Lliga i cinc a la Copa del Rei), en què ha marcat dos gols (un a la Lliga i un a la Copa). Va debutar el curs 2016/17 en un partit de Copa davant l’Hèrcules, on es va estrenar amb un gran gol que va servir al Barça per empatar el duel.

El número que lluirà ara Aleñá serà el 21, dorsal que estava lliure des de la cessió d’André Gomes a l’Everton de l'estiu passat. Abans havien dut aquest dorsal Prosinecki (1995-96), Luis Enrique (1996-04), Thuram (2006-08), Hleb (2008-09), Txigrinski (2009-10), Adriano (2010-16) i el ja citat André Gomes (2016-18).